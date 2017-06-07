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    Силовики заявили об активизации обстрелов в Донбассе

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    В пресс-центре АТО заявили, что на донецком направлении огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Верхнеторецкого, Зайцево, Авдеевки, Каменки, Новгородского, Новолуганского и Троицкого.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 85 раз открывали огонь по их позициям, ранения получили восемь военных.

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    За прошедшие сутки ополченцы "85 раз открывали огонь по позициям ВС Украины", "в результате боевых действий за прошедшие сутки 8 бойцов сил АТО получили ранения", говорится в сообщении пресс-центра АТО в соцсети Facebook.

    По утверждениям военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Чермалык, Широкино, Водяное, Гнутово Тарамчук, Павлополь, Новотроицкое и Марьинку из реактивных систем залпового огня, минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

    На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Верхнеторецкого, Зайцево, Авдеевки, Каменки, Новгородского, Новолуганского и Троицкого.

    В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов, стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Крымское, Новтошковское, Новоалександровку, Трехзибенку, Попасное, Троицкое, Катериновку и Новозвановку, Станицы Луганскую и Донец.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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