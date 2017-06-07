Силовики заявили об активизации обстрелов в Донбассе

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 85 раз открывали огонь по их позициям, ранения получили восемь военных.

За прошедшие сутки ополченцы "85 раз открывали огонь по позициям ВС Украины", "в результате боевых действий за прошедшие сутки 8 бойцов сил АТО получили ранения", говорится в сообщении пресс-центра АТО в соцсети Facebook.

По утверждениям военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Чермалык, Широкино, Водяное, Гнутово Тарамчук, Павлополь, Новотроицкое и Марьинку из реактивных систем залпового огня, минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Верхнеторецкого, Зайцево, Авдеевки, Каменки, Новгородского, Новолуганского и Троицкого.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов, стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Крымское, Новтошковское, Новоалександровку, Трехзибенку, Попасное, Троицкое, Катериновку и Новозвановку, Станицы Луганскую и Донец.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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