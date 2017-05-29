Обстрел Красногоровки: поврежденные здания больницы и школы

Красногоровка Донецкой области в ночь на пятницу подверглась обстрелу, повреждено здание районной больницы, в результате обстрела восемь мирных жителей получили ранения, сообщили в Минобороны Украины.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Донецкой области Наталья Шиман, в Красногоровке в результате обстрела были повреждены 14 домов.

Смотрите также: Обстрел Красногоровки: пылающая школа, разрушенные дома

Как сообщили в ГСЧС, получили повреждения 13 частных жилых домов, здания школы №2 и городской больницы. При этом во время обстрела загорелась кровля школы, пожар на площади 220 квадратных метров был ликвидирован.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике отвергли обвинения Киева в обстреле Красногоровки.