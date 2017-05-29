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    Фотоленты

    Обстрел Красногоровки: поврежденные здания больницы и школы

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе (452)

    (обновлено: )31
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Дом, в котором произошла трагедия
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Обстрелы в Красногоровке
    Обстрелы в Красногоровке
    Обстрелы в Красногоровке
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Последствия обстрела в Красногоровке
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Последствия обстрела в Красногоровке
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Последствия обстрела в Красногоровке
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Последствия обстрела в Красногоровке
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Последствия обстрела в Красногоровке
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Дом, в котором произошла трагедия
    Дом, в котором произошла трагедия
    obozrevatel.com
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Главное управление Национальной полиции в Донецкой области
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Главное управление Национальной полиции в Донецкой области
    Последствия обстрела в Красногоровке
    tehnopolis.com.ua
    Последствия обстрела в Красногоровке
    tehnopolis.com.ua
    Последствия обстрела в Красногоровке
    tehnopolis.com.ua
    Последствия обстрела в Красногоровке
    tehnopolis.com.ua
    Обстрелы в Красногоровке
    Обстрелы в Красногоровке
    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО
    Обстрелы в Красногоровке
    Обстрелы в Красногоровке
    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО
    Обстрелы в Красногоровке
    Обстрелы в Красногоровке
    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Главное управление Национальной полиции в Донецкой области

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    Красногоровка Донецкой области в ночь на пятницу подверглась обстрелу, повреждено здание районной больницы, в результате обстрела восемь мирных жителей получили ранения, сообщили в Минобороны Украины.

    Георгий Тука
    Украинское фото
    Жителей Красногоровки эвакуировать не будут - Тука

    Как сообщила пресс-секретарь полиции Донецкой области Наталья Шиман, в Красногоровке в результате обстрела были повреждены 14 домов.

    Смотрите также: Обстрел Красногоровки: пылающая школа, разрушенные дома

    Как сообщили в ГСЧС, получили повреждения 13 частных жилых домов, здания школы №2 и городской больницы. При этом во время обстрела загорелась кровля школы, пожар на площади 220 квадратных метров был ликвидирован.

    В самопровозглашенной Донецкой народной республике отвергли обвинения Киева в обстреле Красногоровки.

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