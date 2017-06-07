В ДНР занялись вопросами финансового сотрудничества

Сергей Иванов — Донецк, для РИА Новости Украина

В ближайшее время в самопровозглашенной Донецкой народной республике могут открыться банки Южной Осетии и самопровозглашенной Луганской народной республики. Власти ДНР и представители дружественных республике государств начали переговоры об открытии в Донецке отделений иностранных банков. Об этом накануне в ходе выступления на международной конференции по проблемам повышения эффективности государственного управления заявила председатель центрального республиканского банка ДНР Ирина Никитина.

"Те государства, которые нас признали, ведут с нами переговоры в части открытия своих банков. Мы думаем, что скоро произойдут какие-то изменения"? – цитирует главу ЦРБ ДНР Донецкое агентство новостей.

В Центробанке самопровозглашенной Донецкой народной республики подчеркнули, что наличие конкурентной среды даст толчок более интенсивному развитию банковской сферы в регионе. Отметим, что в настоящее время самостоятельность ДНР признана только частично признанной республикой Закавказья Южная Осетия и самопровозглашенной Луганской народной республикой.

Ранее стало известно, что власти самопровозглашенных ЛДНР и Южной Осетии намерены открыть в Донецке и Цхинвале свои посольства. По мнению чиновников, сближение республик Донбасса с Южной Осетией, а также установление полноценных межгосударственных отношений – это важный этап в становлении независимости ДНР и приобретении международной правосубъектности.

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Напомним, что украинские банки начали покидать неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской области летом 2014 года. С осени того же года официальный Киев разорвал все финансовые отношения с Донецком и Луганском и с тех пор в самопровозглашенных республиках Донбасса не работает ни один украинский банк. В конце 2014 года постановлением совета министров ДНР и ЛНР в Донецке и Луганске были созданы центральный республиканский банк Донецкой народной республики и государственный банк Луганской народной республики. Первоначально банки обслуживали только государственные структуры и юридических лиц, однако с марта 2015 года через банковские отделения стали выплачиваться зарплаты, пенсии и пособия жителям региона, а также осуществляется прием платежей от населения за коммунальные услуги. Сегодня на всей территории республик Донбасса работают более 300 отделений местных банков установлены порядка 150 банкоматов и около 800 POS терминалов (электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт, — Авт.). При этом безналичные расчеты или перевод денег из отделения банка сегодня можно сделать только на территории ДНР и ЛНР.