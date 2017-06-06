Силовики заявляют об обострении ситуации в Донбассе

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Силовики заявили во вторник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 77 раз открывали огонь по их позициям, четверо военных ранены.

"С начала суток произошло 77 обстрелов… четверо военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в соцсети Facebook.

По утверждениям военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Богдановку, Чермалык, Красногоровку, Марьинку, Широкино, Водяное, Павлополь, Новотроицкое, Гнутово и Талаковку из реактивных систем залпового огня, минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов танковых пушек по позициям в районе Верхнеторецкого Зайцево, Авдеевки, Песково, Новгородского, Опытного и Невельского.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов, стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Крымское, Кряковку, Новотошковское, Станицу Луганскую, Новоалександровку и Попасную.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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