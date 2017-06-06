Порошенко зарабатывает на конфликте в Донбассе - Тимошенко

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Конфликт в Донбассе продолжается, потому что президент Украины Петр Порошенко и его окружение зарабатывают на нем, таким образом они прикрывают "безумную коррупцию" в стране, заявила экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Ранее Тимошенко обвинила президента Украины в "сворачивании" в стране демократии и свободы слова.

"Война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают. Причина того, что война идет, именно в этом. Причина, что война идет в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. Ненависть людей к действующей власти именно из-за войны", — сказал Тимошенко журналистам на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".