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    Плотницкий поедет на инаугурацию президента Южной Осетии

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    Министерство иностранных дел Украины осудило проведение выборов в Южной Осетии. Также Луганская народная республика не признана в Украине официальными властями.
    Флаг Южной Осетии
    РИА Новости

    ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий поедет в Южную Осетию для участия в церемонии вступления в должность президента республики Анатолия Бибилова, которая состоится 21 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.

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    Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР.

    "Свидетельствуя свое уважение, имею честь направить вам приглашение на официальную церемонию вступления в должность президента Республики Южная Осетия Бибилова Анатолия Ильича, избранного народом Республики Южная Осетия 9 апреля 2017 года", – процитировали официальное письмо-приглашение в пресс-службе Плотницкого.

    В состав делегации также вошли глава администрации Луганска Манолис Пилавов и председатель федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов.

    Ранее в Южной Осетии поддержали идею переименования республики.

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