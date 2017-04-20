Плотницкий поедет на инаугурацию президента Южной Осетии

РИА Новости

ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий поедет в Южную Осетию для участия в церемонии вступления в должность президента республики Анатолия Бибилова, которая состоится 21 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.

Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР.

"Свидетельствуя свое уважение, имею честь направить вам приглашение на официальную церемонию вступления в должность президента Республики Южная Осетия Бибилова Анатолия Ильича, избранного народом Республики Южная Осетия 9 апреля 2017 года", – процитировали официальное письмо-приглашение в пресс-службе Плотницкого.

В состав делегации также вошли глава администрации Луганска Манолис Пилавов и председатель федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов.

Ранее в Южной Осетии поддержали идею переименования республики.