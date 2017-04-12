Хроника 11 апреля: запрет на ДНР и ЛНР, отчет Гройсмана, взрывы в Боруссии

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 11 апреля, премьер Владимир Гройсман провел пресс-конференцию по итогам года деятельности правительства. В этот же день украинским судам запретили использовать названия "ДНР" и "ЛНР", а в Раде потребовали ввести визовый режим с РФ после отмены виз с ЕС. Помимо этого президент Петр Порошенко подписал вчера изменения в УПК, которые позволят осудить экс президента Виктора Януковича. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Год работы Кабмина

Накануне премьер-министр Владимир Гройсман провел пресс-конференцию по итогам года деятельности правительства. Глава правительства отметил, что коалиция пока что не поднимала вопрос переформатирования Кабмина, есть много задач, на которых необходимо сконцентрироваться. Также премьер заявил, что не имеет президентских амбиций на 2019 год.

Читайте также: Отчет Гройсмана. Почему переформатирования Кабмина не будет

В Раде потребовали ввести визовый режим с РФ после отмены виз с ЕС

Фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде требует вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев, заявил во вторник лидер фракции Максим Бурбак. Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

В Украине остановлены уже четыре ТЭС из-за дефицита антрацита

Криворожская ТЭС, расположенная в Днепропетровской области, временно приостановила работу из-за дефицита антрацита. На минувшей неделе в Украине из-за дефицита антрацита были остановлены три ТЭС — Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области, Приднепровская в городе Днепр (бывший Днепропетровск) и Трипольская в Киевской области. Всего в Украине действуют 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

Украинским судам запретили использовать названия "ДНР" и "ЛНР"

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) запретил судам низших уровней использовать в своих судебных решениях названия "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" применительно к неподконтрольным районам Донецкой и Луганской областей. ВССУ поручил судам использовать корректные формулировки для населенных пунктов, находящихся на указанных территориях, то есть без указания вышеуказанных словосочетаний.

Порошенко подписал изменения в УПК, которые позволят осудить Януковича

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)" №5610. При этом накануне Верховная Рада не поддержала закон "О Конституционном Суде Украины", за принятие законопроекта (№5336-1) проголосовали лишь 179 (при необходимом минимуме 226 депутатов) из 351 парламентария, зарегистрированного в сессионном зале.

МИД Украины дал ответ относительно двойного гражданства для венгров

Глава МИД Павел Климкин заявил, что введение в стране двойного гражданства является неприемлемым — в стране действует Конституция, где четко определены основания для приобретения гражданства. В законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств — юридически в Украине возможно только одно гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник заявил, что надеется заключить соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.

"Правый сектор" и ЛГБТ активисты протестовали против изменений в Трудовом кодексе

В Киеве возле Верховной Рады проходил пикет ЛГБТ активистов, "Правого сектора" и партии "Свободы" против изменений в Трудовом кодексе. Участники акции заявляют, что новые изменения в Трудовом кодексе уменьшают права профсоюзов, отстаивающих интересы рабочих. Согласно изменений в законодательстве, 40-часовая рабочая неделя отменяется, и работодатели могут вынуждать работать сотрудников предприятия сверх нормы за ту же зарплату. Отсутствует четкий механизм ответственности работодателя за нарушение трудовых прав работника и профсоюза.

Нацсовет оштрафовал 10 радиостанций из-за квот на украинский язык

Десять радиостанций оштрафованы за несоблюдение квоты на украинский язык в эфире, сообщает пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Штраф наложен в размере 5% суммы лицензионного сбора. Общая сумма штрафа составила 579,3 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов). По данным Нацсовета, за нарушение в части объема ведения передач на украинском языке оштрафованы "Радио Вести" (Харьков), радио "Глас" (Одесса) и радио "104.FM" (Мариуполь).

В Киеве задержали международную банду торговцев человеческими органами

В Киеве задержали участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей, сообщает пресс-служба СБУ. Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. По информации спецслужбы, ежемесячно за границу на операцию выезжали 4-5 украинцев.

Взрыв возле автобуса ФК "Боруссия" в Дортмунде

За час до начала матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссии" с "Монако", который должен был пройти в Дортмунде, рядом с автобусом "Боруссии" произошли три взрыва. В результате взрыва пострадал футболист "Боруссии" Марк Бартра. В полиции заявили: по предварительным данным, "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества", а сами взрывы являются атакой, направленной на футбольную команду "Боруссия", однако квалифицировать произошедшее как теракт полиция не спешит.

Обыски в правительстве Молдовы

Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры провели накануне обыски в правительстве и других государственных учреждениях Молдавии по делу о коррупции. По делу о коррупции были задержаны 12 человек, среди них — три мэра, четыре директора гимназий и руководители пяти компаний, заявила РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.

Страны G7 не приняли решения о санкциях против РФ и Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что на встрече глав МИД стран "Большой семерки" в Лукке не было принято решение о расширении санкций в отношении России и Сирии, передает агентство Рейтер. В свою очередь, агентство Блумберг сообщает, что вопрос расширения санкций к России вообще не обсуждался. Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что намерен на встрече потребовать ужесточения санкций в отношении России.

Визит госсекретаря США Тиллерсона в РФ

Рекс Тиллерсон во вторник начинает свой первый визит в Россию в ранге госсекретаря США. Официальных контактов на вторник не запланировано, по крайней мере по предварительной информации. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пройдет в среду, 12 апреля. Главной темой переговоров, по мнению большинства наблюдателей, станет Сирия: "химический" инцидент под Идлибом и последовавший за этим ракетный удар США по авиабазе Шайрат.

Читайте также: Шаг первый. Визит госсекретаря США Тиллерсона в РФ

На международной выставке в Италии арестовали крымское вино

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на международной выставке вина в итальянской Вероне была арестована крымская продукция. Глава республики подчеркнул, что это вопиющее действие, поскольку всем было известно, что крымчане едут на выставку в составе российской делегации. "Какая была необходимость это делать? Это абсолютно глупый, на мой взгляд, политический шаг. Кто-то плывет по течению", — подчеркнул глава республики.

Именно 11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. Концлагеря — это места заключения больших масс людей, помещенных туда по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам.