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    Дефицит сигарет приведет к контрабанде из ДНР и ЛНР - эксперт

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    Эксперт подакцизных товаров Игорь Товкач в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что ниша табачных изделий на рынке не будет долго оставаться пустой из-за дефицита, в связи с чем увеличится количество контрабанды.
    Сигарета
    REUTERS Beawiharta

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба разоблачила коррупционную схему по контрабанде сигарет: сотрудники ведомства изъяли в аэропорту "Борисполь" партию табачных изделий, которые были без акцизных марок. Ориентировочно, общая стоимость изъятой партии табачных изделий – 15 миллионов гривен. По этому факту возбуждены уголовные производства по статьям "злоупотребление властью или служебным положением" и "незаконное приобретение, сбыт или транспортировка незаконно изготовленных табачных изделий".

    К каким последствиям может привести дефицит табачных изделий, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт подакцизных товаров Игорь Товкач.

    Пепельница с окурками. Архивное фото
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    "Кто-то пишет, что будет табачный бунт, кто-то говорит о здоровом образе жизни, что все бросят курить. Я в это мало верю. Возможно, тот, кто баловался курением, тот бросит. Но в большинстве своем вряд ли. Поэтому, конечно, не может быть ниша пустой, она наполнится в любом случае. Чем больше будет запрос, тем больше мы будем видеть разнообразных незаконных действий по наполнению рынка табачными изделиями, и в том числе из ДНР/ЛНР", — считает эксперт.

    Проверки ГФС и операции по разоблачению контрабандных каналов начались еще несколько недель назад. Все это привело к некоторому дефициту сигарет в Украине и даже к ажиотажному спросу в некоторых торговых точках. При этом небольшие сложности с поставками сигарет в торговые заведения начались еще раньше, после того как в конце марта Генеральная прокуратура провела обыски в офисе компании "Тедис Украина". Эта компания — практически единственный посредник между компаниями-производителями сигарет в Украине и торговыми сетями. Через нее проходит 99 процентов сигарет, которые поступают в продажу.

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