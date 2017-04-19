Дефицит сигарет прожжет дыру в бюджете - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Госфискальная служба разоблачила коррупционную схему контрабанды сигарет. Сотрудники ведомства изъяли в аэропорту "Борисполь" партию табачных изделий, которые были без акцизных марок. Общая стоимость изъятой партии табачных изделий — 15 миллионов гривен. По этому факту возбуждены дела по статьям "злоупотребление властью или служебным положением", "незаконное приобретение" и "сбыт или транспортировка незаконно изготовленных табачных изделий".

Проверки Госфискальной службы и операции по разоблачению контрабандных каналов начались еще несколько недель назад. Все это привело к некоторому дефициту сигарет в Украине и даже к ажиотажному спросу в некоторых торговых точках. Небольшие сложности с поставками сигарет начались ещё раньше, после того как в конце марта Генеральная прокуратура провела обыски в офисе компании Tedis Ukraine. Эта компания практически единственный посредник между компаниями-производителями сигарет в Украине и торговыми сетями.

Через нее проходят практически все сигареты, которые поступают в продажу. На имущество компании был наложен арест, а далее возникли проблемы с поставкой сигарет и начались проверки в табачных компаниях.

Возникнет ли дефицит табачных изделий в случае, если проверки продолжаться, а склады с сигаретами будут опечатаны, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт подакцизных товаров Игорь Товкач.

Можно ли говорить о том, что в Украине начался дефицит сигарет?

— Для этого достаточно пройти по магазинам и увидеть, что остались сигареты только одного производителя. Вот поэтому дефицит уже начался и, в первую очередь, начался с дефицита среднего ценового сегмента.

Почему остался один производитель?

— Они нашли возможность поставлять в обход бывшего своего поставщика и поэтому сигареты разные, но производитель остался один.

То есть это из-за того, что в Tedis Ukraine происходили обыски?

— Да. Правда, там говорят по-разному. Обвинения выдвинуты очень серьезные. Что будет дальше, сказать сложно, хотя есть и положительная информация, что Печерский суд снял арест со складов компании, поэтому, возможно, они возобновят поставки сигарет в торговой сети.

Насколько сложно организовать поставки через другие каналы и другую компанию?

— Если вы до этого не имели опыта работы с разными дистрибьюторами в Украине, то сразу же подобрать серьезного и мощного партнера, который мог бы покрыть 70 тысяч розничных точек сигарет, конечно же очень сложно.

Можно ли в таком случае говорить о монополии, когда покрывается 98-99%?

— Нужно говорить об этом, не просто можно. Потому что это и есть монополия. Причем она создавалась на нарушении законодательства. Одно дело, когда ты сам развиваешь что-то, другое дело, когда ты скупаешь. И вот, когда ты скупаешь в своей отрасли у других конкурентов, обязательно нужно получить разрешение АМКУ. А куда они смотрели, сложно сказать.

Можно ли говорить, что дефицит искусственно создают, чтобы открыть рынок для нового игрока? Арсен Аваков в Facebook Дело – табак. Обыски в "Тедис Украина"

— Я бы сказал по-другому. Мне кажется, что они просто не подумали о последствиях. Насколько оперативно сработают контролирующие органы, чтобы дать возможность сигаретам дойти до прилавка — от этого зависит очень многое. Также важно придет ли сюда много нелегальной табачной продукции, потому что по сути до этого теневой рынок был очень небольшим. От этого зависят и бюджетные поступления, потому что если вы посмотрите, в топе плательщиков налогов табачные компании занимают передовые места. Эта ниша не может быть пустой, она напитается в любом случае. Чем больше будет запрос, тем больше мы будем видеть разнообразных незаконных действий по наполнению рынка табачными изделиями в том числе из неподконтрольных ДНР и ЛНР.

Табачные изделия все-таки присутствуют на полках крупных супермаркетов, а мелкие точки не продают. Это запасы?

— Да, и у оптовиков же еще остались запасы. "Тедис" же не везде напрямую поставлял. А кроме того, еще были оптовые поставщики. Еще какие-то запасы присутствуют и магазины выкладывают последнее на полки. У розницы такой возможности меньше, хранить что-то на складах. Но в любом случае вы будете видеть, что все меньше и меньше будет возможности купить сигареты брендов средних цен.

Свое мнение о дефиците сигарет также выразили слушатели радиостанции Голос Столицы.

Станислав, Киев: Я, честно говоря, рад, что так случилось. Возможно люди даже курить меньше будут. Я не курю и все равно думаю, что эти деньги никуда не денутся. Ниша будет заполнена не курением, а чем-то другим. Потому что это рынок потребления, который будет однозначно заполнен, например, пивом.

Максим, Киев: Я курильщик. Не ощутил отсутствия сигарет, потому что курю дорогие сигареты. Государство тоже немножко хитрит, потому как ПриватБанк национализировали за один день, а с компанией, которая просто поставляет сигареты, разобраться уже три недели не могут. Создается искусственный ажиотаж на сигареты, поэтому появится контрабанда.

Николай: Люди не задумываются, какой объем денег эта отрасль приносит государству. Мне кажется, что первое, что может быть после этого дефицита — это колоссальные недополучения в бюджет, которые в последствии приведут к поднятию акцизов, а позже поднимется стоимость сигарет. Никто не бросил курить. Никто не будет бросать пить. Курильщики понесут наказание тем, что будут платить больше за сигареты, это и будет результатом того, что происходит. И да, я курю.

Стас: А я вот еще думаю, что вейперы от этого сильно выиграют и вейп-шопы. Это будет прямо невероятный подъем. Я считаю, что деньги никуда не пропадут, а перераспределятся. А курить — это неприлично.

Ранее директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что такого, чтоб компания владела 100% рынка больше в Украине нет.

Также экономист Марьян Заблоцкий сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что электронные акцизные марки, которые планируют ввести в 2017, значительно усложнят реализацию поддельной продукции.