Минздрав маркирует. В Беларуси электронные сигареты приравняют к обычным

РИА Новости Украина

В Беларуси подготовлен проект поправок в декрет президента №28, который регулирует производство, оборот и потребление табачного сырья и табачных изделий.

Поправки предусматривают, что электронные системы для курения и жидкости для этих систем будут приравнены к традиционным табачным изделиям, сообщили Sputnik в министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

"Предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для электронных систем курения норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий", — сообщили в МАРТ.

Читайте также: Эксперт: политики уже традиционно не обходятся без крепкого алкоголя

Там отметили, что поправки в декрет в общем направлены на дальнейшее ограничение доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, а также создание условий для защиты здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

Одна из поправок предусматривает, что с 1 января 2019 года в Беларуси будет введено лицензирование импорта, хранения (как вида предпринимательской деятельности), оптовой и розничной торговли жидкостями для электронных систем курения, а также установлено исключительное право государства на импорт таких жидкостей.

"Исключительное право на импорт предлагается ввести в целях усиления контроля государства за ввозом этих жидкостей в Беларусь", — пояснили в МАРТ.

В целях усиления контроля за ввозом, перемещением, хранением и реализацией жидкостей для использования в электронных системах курения, а также предотвращения вовлечения их в теневой оборот предлагается ввести маркировку контрольными (идентификационными) знаками жидкостей для электронных систем курения.

В проекте предусмотрены изменения требований к информации, указываемой на потребительской упаковке табачных изделий, с учетом норм технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС 035/2014). При определении требований об информации для электронных систем курения (в том числе жидкостей для них) использованы общие требования к информации, представляемой потребителю о товаре, предусмотренные законодательством Беларуси о защите прав потребителей.