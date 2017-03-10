наверх
10.03.201714:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Минздрав маркирует. В Беларуси электронные сигареты приравняют к обычным

    (обновлено: )1610
    В целях усиления контроля за ввозом, перемещением, хранением и реализацией жидкостей для использования в электронных системах курения, предлагается ввести маркировку контрольными (идентификационными) знаками.
    Сигарета
    REUTERS Beawiharta

    РИА Новости Украина

    В Беларуси подготовлен проект поправок в декрет президента №28, который регулирует производство, оборот и потребление табачного сырья и табачных изделий.

    Поправки предусматривают, что электронные системы для курения и жидкости для этих систем будут приравнены к традиционным табачным изделиям, сообщили Sputnik в министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

    "Предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для электронных систем курения норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий", — сообщили в МАРТ.

    Читайте также: Эксперт: политики уже традиционно не обходятся без крепкого алкоголя

    Там отметили, что поправки в декрет в общем направлены на дальнейшее ограничение доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, а также создание условий для защиты здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

    Одна из поправок предусматривает, что с 1 января 2019 года в Беларуси будет введено лицензирование импорта, хранения (как вида предпринимательской деятельности), оптовой и розничной торговли жидкостями для электронных систем курения, а также установлено исключительное право государства на импорт таких жидкостей.

    Адвокат Иван Либерман
    Иван Либерман, facebook
    Тема запрета на продажу алкоголя ночью снова в числе актуальных

    "Исключительное право на импорт предлагается ввести в целях усиления контроля государства за ввозом этих жидкостей в Беларусь", — пояснили в МАРТ.

    В целях усиления контроля за ввозом, перемещением, хранением и реализацией жидкостей для использования в электронных системах курения, а также предотвращения вовлечения их в теневой оборот предлагается ввести маркировку контрольными (идентификационными) знаками жидкостей для электронных систем курения.

    В проекте предусмотрены изменения требований к информации, указываемой на потребительской упаковке табачных изделий, с учетом норм технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС 035/2014). При определении требований об информации для электронных систем курения (в том числе жидкостей для них) использованы общие требования к информации, представляемой потребителю о товаре, предусмотренные законодательством Беларуси о защите прав потребителей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Александр Грановский
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    ЧП в Европе: нападение в Дюссельдорфе, стрельба в Базеле