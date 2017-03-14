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    Общество

    В Харькове торговали сигаретами из ДНР

    (обновлено: )105
    По данным полиции, женщина не имела разрешительных документов на продажу сигарет, которые были без лицензии, а местом изготовления указывалась территория ДНР.
    В Харькове торговали сигаретами
    Facebook патрульной полиции Харькова

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Харькове правоохранители выявили точку продажи сигарет с территорий, которые неподконтрольны властям, сообщает пресс-служба патрульной полиции в регионе.

    "Патрульные полицейские получили сообщение о том, что на Московском проспекте, возле выхода из метро, торгуют сигаретами с лотка", — говорится в сообщении.

    Перед приездом патрульных, один из заявителей сделал так называемую "контрольную закупку". Прибыв по указанному адресу, полицейские заметили неизвестную женщину, которая торговала сигаретами. Продавщица не имела разрешительных документов на продажу.

    Facebook патрульной полиции Харькова
    В Харькове торговали сигаретами из ДНР

    Кроме этого, сигареты были без лицензии, а местом изготовления указывалась территория ДНР.

    Напомним, с минувшего месяца по Украине продолжаются протесты сторонников запрета торговли с ДНР и ЛНР.

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