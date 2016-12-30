Порошенко одобрил существенное повышение акцизов на сигареты и алкоголь

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко подписал закон №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году", сообщается на сайте парламента.

Документ, предполагающий повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия, а также рентных ставок за пользование недрами и радиочастотами и необходимый для сбалансирования госбюджета-2017, возвращен в Раду с подписью главы государства в пятницу.

Напомним, законом увеличиваются ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки на 20%, на крепленые и игристые вина — на 12%. Ставка для натуральных вин остается без изменений. Согласно документу, вырастет специфическая ставка акциза на табачные изделия — на 40%.

Документ увеличивает до 4,8 доллара с 2,4 доллара ставку рентной платы за транзитную транспортировку одной тонны аммиака за каждые 100 километров.

Законом уменьшается размер рентной платы за добычу полезных ископаемых. Так, для добычи нефти из залежей до 5000 метров рента уменьшается с 45% до 29% от стоимости товарной продукции, для залежей свыше 5000 метров — с 21% до 14%.

Читайте также: Больше, меньше или ничего. Эксперт о бюджете Минздрава на 2017 год

Наряду с этим ставка ренты для добычи газового конденсата не изменилась и также осталась на уровне 45% — из залежей до 5000 метров, 21% — из залежей свыше 5000 метров.