Контрабандист, перевозивший из Украины сигареты, задержан под Ростовом

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники погрануправления в ходе преследования задержали контрабандиста, перевозившего из Украины в РФ 7 тысяч пачек сигарет, ранив его, сообщили РИА Новости в ПУ ФСБ по Ростовской области.

"Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Ростовской области пресекли попытку контрабандного перемещения через государственную границу табачной продукции. При этом им пришлось действовать решительно с применением оружия. Так, около полудня пограничный наряд зафиксировал факт пересечения государственной границы из Украины в Россию вне установленного пункта пропуска автомобилем ВАЗ 2123 "Нива" без государственных регистрационных номеров", — пояснили в погрануправлении.

Сообщается, что на требования пограничников об остановке машины водитель не отреагировал и предпринял попытку скрыться на территории РФ. При этом, как утверждают пограничники, он опасно маневрировал и тем самым создавал угрозу жизни и здоровью граждан и состава наряда.

"С целью предотвращения опасных маневров транспортного средства и задержания нарушителя пограничники в соответствии с законом РФ "О государственной границе РФ" были вынуждены применить оружие. В результате слаженных действий сотрудников органов безопасности на южной окраине н.п. Верхняя Ковалевка (Россия) в 3 километрах от государственной границы был задержан гражданин РФ. Нарушитель получил касательное ранение левой ноги и руки", — уточнили в ПУ ФСБ по региону.

Добавили также, что пограничный наряд оказал раненому первую медицинскую помощь, после чего тот был госпитализирован в городскую больницу. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 14 коробок (7 тысяч пачек) табачных изделий в ассортименте. Предварительная оценочная стоимость груза — около 350 тысяч рублей. По факту контрабанды через государственную границу проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ ("контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий…").

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по региону задержали в Самаре украинского шпиона, планировалась его депортация из России.