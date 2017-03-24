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    Общество

    Украинец пытался провезти в Польшу под обшивкой авто 2,3 тыс пачек сигарет

    (обновлено: )22
    Всего сотрудники Львовского пограничного отряда обнаружили почти 2,3 тыс пачек сигарет марок "NZ", "Лифа", "Комлимент", "Минск", "Квинт" без акцизных марок.
    Украинец пытался провезти в Польшу под обшивкой авто 2,3 тыс пачек сигарет
    Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в Facebook

    Сигарета
    REUTERS Beawiharta
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    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В пятницу на пункте пропуска "Угринов" пограничники Львовского отряда пресекли попытку провезти через государственную границу большую партию контрафактных табачных изделий, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в Facebook.

    "Их (сигареты — Ред.) в Польшу пытался вывезти 35 летний гражданин Украины. Сигареты человек спрятал под потолочной обшивкой автомобиля "Мерседес". Всего было выявлено почти 2300 пачек сигарет марок "NZ", "Лифа", "Комлимент", "Минск", "Квинт" без акцизных марок. Сигареты и автомобиль переданы работникам таможенной службы", — сказано в сообщении.

    Как отмечается, в течение 2016 года сотрудники Львовского пограничного отряда обнаружили более 6,5 миллиона штук сигарет.

    Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители выявили точку продажи сигарет с территорий Донбасса, неподконтрольных властям.

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