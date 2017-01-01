В Украине цены на сигареты повышаются на 30%

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Акцизы на табачные изделия повышаются на 40% в Украине, что приведет к росту стоимости сигарет на 30%, соответствующие изменения в налоговый кодекс страны вступают в силу в воскресенье.

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В конце декабря парламент принял изменения в налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь и сигареты. Документом пересматриваются отдельные положения налогового кодекса в связи с увеличением в 2017 году размера минимальной заработной платы до 3,2 тысячи гривен с 1,6 тысячи гривен.

Согласно документу, специфическая ставка акциза на табачные изделия с начала года вырастет на 40%. За 1 тысячу сигарет с фильтром или без производители теперь заплатят 445,56 гривны вместо нынешних 318,26 гривны (без повышения адвалорной ставки на 12%). При этом в рознице сигареты в средней ценовой нише (18-22 гривен) подорожают на 4-6 гривен — до 23,4-28,6 гривен за пачку.

В 2017 году также предполагается повышение акциза на алкоголь. С 1 марта ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки увеличатся на 20%. Еще на 12% вырастет акциз на крепленые и игристые вина. Без изменений останутся только ставки для натуральных вин.

Верховная Рада Украины 21 декабря приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Исходя из закладываемого в госбюджете среднегодового курса доллара, цена на газ составит 245,8 доллара за тысячу кубометров.