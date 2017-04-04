Дело – табак. Обыски в "Тедис Украина"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Причина обысков

В пятницу утром генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода 2,5 миллиарда гривен за границу крупнейшей табачной компанией "Тедис Украина" (ранее — "Мегаполис Украина") при участии гражданина РФ Игоря Кесаева, в том числе — для "финансирования терроризма".

"Установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь — "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, относительно которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", — писал Луценко у себя в Facebook.

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По словам генпрокурора, под влиянием Кесаева на ключевые должности в "Тедис Украина" были "назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР".

Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы было выведено 2,5 миллиарда гривен, заявил генпрокурор.

Под раздачу попал и Антимонопольный комитет

Кроме того, в рамках дела обыскали и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). По словам Луценко, Антимонопольный комитет способствовал монопольному положению "Тедис".

"В ходе досудебного расследования получены ведомости о том, что представители "Тедис Украина" неоднократно, систематически предоставляли денежные вознаграждения должностным лицам Антимонопольного комитета Украины", — говорится в копии определения Печерского райсуда Киева, который опубликовал в Facebook в субботу глава антимонопольного органа Юрий Терентьев.

По версии следствия, которая изложена в определении суда, сумма штрафных санкций, наложенных "Тедис Украина" решением Антимонопольного комитета Украины в 2016 году по результатам проведенной им проверки в размере 430 миллионов гривен (16 миллионов долларов) за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке является "безосновательно заниженной".

Однако, по мнению адвоката Ростислава Кравца, по поводу вывода средств компанией "Тедис" из Украины ГПУ должна выдвигать претензии к НБУ, не к Антимонопольному комитету.

"Вопрос в том, что фактически Антимонопольный комитет должен был контролировать деятельность монополиста, действительно, эта компания, ранее она называлась "Мегаполис Украина", потом ее переименовали в "Тедис" занимает монопольное положение. Соответственно, Антимонопольный комитет должен был контролировать. Однако, что касается вывода денег, то больше вопросов уже НБУ. Опять же, деньги просто в чемоданах каких-то не вывозили же или в вагонах или в каких-то автомобилях. Это проходило в соответствии с действующим законодательством на основании каких договоров. Поэтому здесь также, в случае, если это все происходило в рамках законодательства, то все эти обвинения не является ничем иным, как какой-то пиар со стороны ГПУ", — считает он.

Реакция Авакова

В ответ глава МВД Арсен Аваков призвал уволить главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева и других лиц, причастных к делу крупнейшего дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина".

"Главу Антимонопольного комитета и всех покрывавших там дела табачного монополиста Мегаполиса-Тедиса нужно отправить в отставку, как минимум", — написал Аваков у себя в Twitter.

Он также сообщил, что в ряде городов Украины по "табачному" делу проводится более 100 обысков.

"У монополиста табачного рынка Украины, а так же на предприятиях "иже с ними" проводится более 100 обысков… Киев, Одесса, Днипро… Помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов… Это только несколько эпизодов "послужного списка" трудовой деятельности компании", — добавил он.

Арсен Аваков в Facebook Обыски по делу табачной компании "Тедис Украина"

Ответ "Тедис Украина"

Однако табачная компания "Тедис Украина" все обвинения в свой адрес отрицает и считает, что они не имеют оснований.

"Все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований… TEDIS Ukraine является прозрачной компанией, которая открыта к взаимодействию со всеми государственными учреждениями. С момента создания компания осуществляет свою деятельность исключительно в правовом поле и строит бизнес, который генерирует значительную часть поступлений налогов в бюджет Украины", — говорится в сообщении на сайте компании.

По ее данным, среди прямых или косвенных владельцев нет российских компаний и граждан России. Владельцами "Тедис Украина" являются физические лица — граждане Украины, Ирландии и Великобритании, добавили в компании.

История вопроса

Напомним, в начале 2016 года в ряде городов Украины прошли акции протеста возле офисов "Мегаполиса Украина". Протестующие заявили, что компания была учреждена "российской компанией "Мегаполис" и Семьей Януковича", и во времена президентства Виктора Януковича "стала монополистом по дистрибуции сигарет в Украине".

В декабре президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении санкционного списка в отношении юридических и физических лиц РФ. В этот список был включен и Игорь Кесаев.

Российская торговая компания "Мегаполис" (крупнейший дистрибьютор табачных изделий в РФ, владелец — миллиардер Игорь Кесаев) пришла в Украину в 2010 году, через покупку предприятий ОАО "Подолье-табак" и ОАО "Вест-Тобакко-Груп", которые специализировались на оптовом и розничном продажи табачных изделий.

После Майдана у компании начались проблемы. Различного рода активисты проводили акции с требованием выгнать "Мегаполис" с украинского рынка. На этом фоне в 2015 года Игорь Кесаев объявил о выходе из украинского бизнеса. Владельцами компании стала группа граждан Украины и стран ЕС, среди которых наиболее известным был влиятельный одесский бизнесмен Борис Кауфман, пишет "Страна".

В 2016 году "Мегаполис-Украина" провела ребрендинг и переименовалась в "Тедис Украина", однако обвинения в адрес компании о ее связях с РФ не утихали. В "Тедисе" все накаты на компанию объясняли попытками вытеснить ее с рынка.

По материалам из открытых источников интернет