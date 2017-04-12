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    Экономика

    ЛНР готова возобновить ж/д сообщение с подконтрольной Киеву территорией

    (обновлено: )18011
    В ЛНР сообщили, что пока нет политического решения властей Украины по вопросу возобновления пассажирского железнодорожного сообщения. В ЛНР готовы идти на обсуждение предложений со стороны Киева в этом вопросе.
    Железнодорожный светофор
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 12 апр — РИА Новости. "Луганская железная дорога" готова возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву территориями, заявил и.о. министра инфраструктуры и транспорта самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Герасимчук.

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    По его словам, пока нет политического решения властей Украины по этому вопросу.

    "Мы в состоянии все это сделать (возобновить пассажирские перевозки — ред.), и люди есть, и профессионалы… Все зависит от той стороны (Киева — ред.)", — сказал Герасимчук.

    Он уточнил, что в ЛНР готовы идти на обсуждение предложений со стороны Киева в этом вопросе.

    В конце ноября 2014 года администрация украинских железных дорог "Укрзализныця" полностью прекратила пассажирское железнодорожное сообщение с ЛНР.

    Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. С 7 апреля Совет министров ЛНР также ввел временную администрацию в подразделениях железнодорожного предприятия "Укрзализныця", переведя его под управление "Луганской железной дороги".

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