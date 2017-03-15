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    Госблокада Донбасса противоречит духу "Минска" – Рудяков

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    Решение на государственном уровне блокировать торговлю с неподконтрольными Киеву территориями продиктовано серьезными внутриполитическими проблемами, но вряд ли будет понято западными партнерами Украины, считает политолог Павел Рудяков.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Совет Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в среду, 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в Донбассе. С соответствующей инициативой к совету обратился президент Петр Порошенко на заседании СНБО.

    Решение СНБО вступило в силу с 13.00 среды и будет действовать до тех пор, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В непризнанных республиках Донбасса сочли это грубым нарушением "Минска-2". Так, представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что "это не только прямое нарушение Минских соглашений, а легализация на самом высшем государственном уровне действий радикалов". По его словам, это государственная политика, "граничащая с геноцидом четырех миллионов человек, проживающих в республиках".

    Решение СНБО о прекращении торговли с неподконтрольными Киеву территориями во многом вызвано внутриполитическими причинами, однако оно действительно входит в противоречие если не с буквой, то с духом Минских соглашений и может получить соответствующую оценку от западных партнеров Украины. Об этом сказал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

    "Если раньше эти действия (блокада торговли – Ред.) устраивали радикальные силы, часть радикальных сил, то в этом случае государство перехватывает эту инициативу и, кроме того, ужесточает сам режим блокирования. Радикалы блокировали грузы частично, блокировали только железнодорожное сообщение, и лишь собирались расширить (режим блокады – Ред.) на автомобильные грузовые перевозки, а пассажирские вообще исключали. А тут вроде бы полностью (заблокировали – Ред.) решением высшего государственного органа, в компетенции которого находятся такие вопросы. Действительно, теперь на государственном уровне пошла блокада, причем – в стопроцентном варианте", — отметил Рудяков.

    По его словам, решение о блокаде торговых связей с Донбассом на государственном уровне, возможно, и не нарушает "букву" Минских договоренностей, однако, в любом случае, противоречит их духу.

    Участники блокады Донбасса, один из редутов. Архивное фото
    УНИАН
    Мы сделали, что смогли: соцсети о разгоне блокады

    "Насчет "буквы" (соглашений – Ред.) — это надо еще посмотреть, но то, что это противоречит духу Минских договоренностей – это, безусловно, так. Минские соглашения были направлены, в первую очередь, на прекращение острой фазы, на прекращение огня и отвод вооружений. А следующая составляющая соглашений, в их целостности, это реинтеграция Донбасса, налаживание, в той или иной форме, диалога между Киевом и непризнанными республиками, и восстановление связей, по крайней мере, не обрубание связей. Когда мы идем на такой резкий шаг, направленный на обрубание связей… Я думаю, это решение продиктовано серьезными внутриполитическими проблемами, которые возникли в связи с блокадой, в связи с протестными акциями, но оно вызовет, мягко говоря, непонимание у большинства зарубежных партнеров, с которыми мы еще сотрудничаем и на которых ориентируемся", — сказал Рудяков.

    Эксперт отметил, что, возможно, промолчит новая  американская администрация (в Вашингтоне еще определяют политику относительно Украины), но вот со стороны Евросоюза "какие-то комментарии, по крайней мере, сожаление по поводу того, что это произошло… наверное, будет высказано".

    Напомним, в конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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    После попытки властей разогнать один из редутов блокировщиков, в Киеве и в других городах сторонники блокады провели акции протеста.

    Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что ежемесячно Украина теряет из-за блокады от 2-х до 4-х миллиардов гривен.

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