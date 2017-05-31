ДНР наращивает международные контакты

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

В ближайшее время Южная Осетия откроет свои посольства в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом 30 мая заявил президент частично признанного государства Закавказья Южная Осетия Анатолий Бибилов, представляя коллективу министерства иностранных дел нового посла Дмитрия Медоева.

"Мы будем развивать отношения со странами, которых мы признали. В ближайшее время в Южной Осетии будет выделено здание под посольство ДНР. В свою очередь руководством этой республики уже выделено хорошее здание под посольство республики Южная Осетия в ДНР. Аналогичное соглашение готовится и с ЛНР", - сказал Бибилов.

Он также добавил, что в ближайшее время Цхинвал направит в Донецк профессиональных дипломатов — выпускников МГИМО, которые будут работать в посольстве Южной Осетии. По словам Бибилова в первую очередь дипломатические работники приступят к реализации планов по развитию торгово-экономических отношений Южной Осетии с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики также приветствуют установление полноценных межгосударственных отношений между республикой Южная Осетия и ДНР. По мнению чиновников, сближение республик Донбасса с Южной Осетией это важный этап в становлении независимости ДНР и приобретении международной правосубъектности.

"Подписание протокола об установлении дипломатических отношений не только завершает процесс взаимного признания и регламентирует в ближайшее время обмен дипломатическими представительствами на уровне посольств, но и позволит более тесно взаимодействовать на уровне министерств иностранных дел республик для более эффективной защиты прав наших граждан. Сегодняшнее событие — это еще одно доказательство, что наши республики твердо привержены принципам демократии и соблюдению международных норм и стандартов", — сообщили в министерстве иностранных дел самопровозглашенной ДНР.

Отметим, что республика Южная Осетия признала независимость самопровозглашенных республик Донбасса в июне 2014 года. 11 мая 2017 года между РЮО и ДНР подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сам договор состоит из статей, охватывающих различные сферы двустороннего сотрудничества: проведение совместных мероприятий, обмен опытом в научной сфере, культурное и экономическое сотрудничество, совместная работа в законотворческой деятельности. Кроме того в этот день был подписан протокол об установлении дипломатических отношений, между внешнеполитическими ведомствами двух республик.

Напомним, что в сентябре 2016 года власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили об открытии первого в странах Европейского союза представительского центра ДНР, который расположился в чешском городе Острава (с 2009 года город-побратим Донецка, — Авт.). В декабре того же года объявлено об открытии второго представительского центра ДНР в итальянском городе Турине. В начале 2017 года представительские центры зарегистрированы в Финляндии и Греции. При этом в МИД ДНР заявляют, что сотрудниками дипломатического ведомства ведется работа по открытию представительских центров республики в других странах Европы. Кроме того, время представительский центр ДНР продолжительное время существует и в Крыму — в городе Симферополе.

В связи с этим власти Украины неоднократно выражали обеспокоенность и подчеркивали, что открытие в странах Европейского Союза так называемых представительств ДНР противозаконно и не может иметь никакой юридических силы. В свое время МИД Украины выразил протесты против открытия в Остраве представительства ДНР, направив соответствующую ноту посольству Чехии в Киеве. В начале апреля 2017 года суд города Острава, принял решение о ликвидации общественной организации, именуемой как представительство Донецкой народной республики. При этом в МИД Чехии сообщили, что представительский центр ДНР в Остраве не имеет аккредитации при внешнеполитическом ведомстве и не обладает дипломатическим статусом.

Опровергли информацию об открытии официального представительства ДНР и в Греции. В министерстве иностранных дел Греческой Республики заявляли, что официальные власти никогда не признавали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а значит присутствие на ее территории какого-либо представительства ДЛНР полностью исключено. По словам представителей МИД Греции любые действия, подрывающие территориальную целостность Украины, находятся в резком контрасте с установленной позицией греческого правительства. Аналогичные заявления об отсутствии в своих странах дипломатических ведомств самопровозглашенных республик Донбасса сделали власти Италии и Финляндии.

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