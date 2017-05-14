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    Три года ДНР-ЛНР. Людей на очень долго разделила кровь - Золотарев

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (347)

    (обновлено: )44380
    Политический эксперт Андрей Золотарев считает, что перспективу возвращения непризнанных республик в состав Украины на сегодняшний день нужно оценивать как весьма туманную.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Во вторник в Донецке отметили очередную годовщину референдума об отделении от Украины. Именно в этот день, три года назад жители самопровозглашенных несколько позже ДНР и ЛНР решили, что с новой украинской властью им не по пути. 

    О том, вернутся ли когда-нибудь в состав Украины неподконтрольные Киеву территории, а также, что нужно для возвращенияРИА Новости Украина рассказал политолог, директор Центра "Третий Сектор" Андрей Золотарев

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский: шансы на возвращение Донбасса в Украину минимальны

    "С учетом действий официального Киева реинтеграция Донбасса отдалилась на неопределенное время. Очевидно, что это произойдет не при нашей жизни. До сих пор имелся единственный вариант разрешения ситуации в виде Минских договоренностей. Но, судя по всему, у Киева нет ни политического ресурса, ни большого желания исполнять эти соглашения. Да и у Запада пока не видно потенции надавить на Киев с этой целью. Конечно, в Минских соглашениях имеются достаточно сомнительные и политически рискованные позиции. Но, тем не менее, ничего альтернативного, другого мирного плана не было предложено. Свой мирный план предлагал Виктор Медведчук, которого тут же обвинили в госизмене. Похожие отдельные тезисы выдвигал Виктор Пинчук, и против него сразу же была начата кампания обструкции. План урегулирования ситуации на Донбассе и в Крыму, предложенный депутатом Артеменко, и вовсе привел к лишению его украинского гражданства", — отмечает Золотарев.

    По его словам, единственный работающий и наиболее вероятный сценарий на сегодня — это замораживание конфликта по примеру Приднестровья. 

    "Хотя как это сделать в предельно урбанизированном и более техногенном регионе, как Донбасс, пока не понятно. Ведь здесь, в отличие от Приднестровья, проживает гораздо больше, чем триста тысяч человек. Особенно учитывая экономические и социальные последствия", — говорит эксперт. 

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    Большой проблемой, по мнению Золотарева, могут стать настроения общества на Донбассе, которое не стремится вернуться в состав обновленной Украины.

    "Если отталкиваться от социологии и общественных настроений, то и тут все не так радужно. Все-таки вопрос реинтеграции должен опираться на соответствующие общественные настроения. А они сейчас на Донбассе явно не в пользу Украины. Людей разделила кровь, и пока не пройдет какое-то время, к этой теме можно не подходить. Кроме того, ЛДНР хоть и является квазигосударством, но оно обрастает всеми атрибутами государства. Со временем все оформляется, завязываются определенные долгосрочные интересы. И отыграть все назад будет достаточно проблематично", — подытожил Золотарев.

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
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