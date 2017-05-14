Три года ДНР-ЛНР. Людей на очень долго разделила кровь - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Во вторник в Донецке отметили очередную годовщину референдума об отделении от Украины. Именно в этот день, три года назад жители самопровозглашенных несколько позже ДНР и ЛНР решили, что с новой украинской властью им не по пути.

О том, вернутся ли когда-нибудь в состав Украины неподконтрольные Киеву территории, а также, что нужно для возвращения, РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Центра "Третий Сектор" Андрей Золотарев.

"С учетом действий официального Киева реинтеграция Донбасса отдалилась на неопределенное время. Очевидно, что это произойдет не при нашей жизни. До сих пор имелся единственный вариант разрешения ситуации в виде Минских договоренностей. Но, судя по всему, у Киева нет ни политического ресурса, ни большого желания исполнять эти соглашения. Да и у Запада пока не видно потенции надавить на Киев с этой целью. Конечно, в Минских соглашениях имеются достаточно сомнительные и политически рискованные позиции. Но, тем не менее, ничего альтернативного, другого мирного плана не было предложено. Свой мирный план предлагал Виктор Медведчук, которого тут же обвинили в госизмене. Похожие отдельные тезисы выдвигал Виктор Пинчук, и против него сразу же была начата кампания обструкции. План урегулирования ситуации на Донбассе и в Крыму, предложенный депутатом Артеменко, и вовсе привел к лишению его украинского гражданства", — отмечает Золотарев.

По его словам, единственный работающий и наиболее вероятный сценарий на сегодня — это замораживание конфликта по примеру Приднестровья.

"Хотя как это сделать в предельно урбанизированном и более техногенном регионе, как Донбасс, пока не понятно. Ведь здесь, в отличие от Приднестровья, проживает гораздо больше, чем триста тысяч человек. Особенно учитывая экономические и социальные последствия", — говорит эксперт.

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Большой проблемой, по мнению Золотарева, могут стать настроения общества на Донбассе, которое не стремится вернуться в состав обновленной Украины.

"Если отталкиваться от социологии и общественных настроений, то и тут все не так радужно. Все-таки вопрос реинтеграции должен опираться на соответствующие общественные настроения. А они сейчас на Донбассе явно не в пользу Украины. Людей разделила кровь, и пока не пройдет какое-то время, к этой теме можно не подходить. Кроме того, ЛДНР хоть и является квазигосударством, но оно обрастает всеми атрибутами государства. Со временем все оформляется, завязываются определенные долгосрочные интересы. И отыграть все назад будет достаточно проблематично", — подытожил Золотарев.