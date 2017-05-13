Три года ДНР-ЛНР. Донбасс вернется только после смены власти - политолог

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В четверг, 11 мая, в Донецке отпраздновали очередную годовщину всенародного референдума об отделении от Украины. Именно в этот день, три года назад жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР решили, что у них с Украиной слишком много общего, чтобы быть одной страной.

Читайте также: Погребинский: США и РФ пока только в поиске компромисса по Донбассу

О том, вернутся ли когда-нибудь в состав Украины неподконтрольные Киеву территории, а также что нужно для возвращения, РИА Новости Украина рассказал политолог Денис Гаевский.

"Безусловно, возвращение Донбасса в состав Украины реально. Но, как показывает опыт постсоветского пространства, это может затянуться на долгие годы. Перед глазами примеры Нагорного Карабаха, Приднестровья, Южной Осетии. На мой взгляд, реинтеграция если и состоится, то уже в следующих политических циклах. Нужно понимать, что те, кто развязал этот конфликт, попросту не могут его разрешить. Только после смены элит можно будет обрисовывать какие-то контуры возвращения Донбасса в состав Украины", - говорит политолог.

По словам эксперта, властям Украины и ДНР-ЛНР выгодно продолжение конфликта.

"Как власти Украины, так и власти непризнанных республик используют конфликт на Донбассе в качестве технологии асоциального управления массами. Кроме того, сложившаяся ситуация является идеальным способом обогащения. Поэтому в силу объективных причин сейчас не видно, что может стать толчком к реинтеграции. Тем не менее, в обозримой перспективе, в первую очередь, при наличии давления со стороны международных посредников она все-таки состоится. Так или иначе, возврата к 2014-му году уже не будет. В случае вхождения Донбасса в политико-правовое поле Украины созданные там атрибуты государственности, возможно, останутся, в формате автономии", — подытожил Гаевский.