Запрет соцсетей РФ Украиной не скажется на работе веб-ресурсов в ДНР

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Запрет российских социальных сетей и поисковых систем в Украине, введенный распоряжением украинского президента Петра Порошенко, не скажется на работе веб-ресурсов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил министр связи ДНР Виктор Яценко в комментарии российскому телеканалу Life.

По его словам, жители региона будут и дальше иметь свободный доступ ко всем заблокированным Киевом социальным сетям и ресурсам.

"Мы просто сидим и думаем, какой агент Кремля поднёс Порошенко бумагу на подпись с этим указом. Лишить страну 60% трафика в одночасье, оставить без работы более тысячи человек – вообще молодцы. Для граждан Донецкой народной республики угрозы вообще нет от любых виртуальных указов Петра Порошенко", – сообщил Яценко.

По словам чиновника, у жителей самопровозглашенной республики, которые пользуются услугами мобильного оператора "МТС" ("Vodafone"), все же могут возникнуть сложности с доступом. При этом местный оператор мобильной связи "Феникс" будет бесперебойно открывать сайты любых социальных и поисковых сетей.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".