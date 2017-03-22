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    МИД Греции жестко ответил на сообщения о представительстве ДНР в Афинах

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    В МИД Греции заявили, что сообщения информационных агентств об учреждении "официального" представительства непризнанного образования не соответствует действительности.
    Флаг Греции
    REUTERS Yannis Behrakis

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции не признает представительство самопровозглашенной ДНР в Афинах, заявил официальный представитель греческого МИД Стратос Евтимиу.

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    Накануне власти самопровозглашенной ДНР сообщили, что в Греции откроется представительский центр республики – третий в Европе после Чехии и Италии.

    "Никогда Греция не признавала самопровозглашенную "Донецкую Республику". Любые действия, подрывающие территориальную целостность Украины, полностью противоречат позиции греческого правительства об уважении ее территориальной целостности", — заявил официальный представитель МИД.

    По его словам, сообщения информационных агентств об учреждении "официального" представительства непризнанного образования не соответствует действительности.

    Церемония открытия центра прошла во вторник вечером.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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