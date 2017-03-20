Россия приравняла паспорта ДНР и ЛНР к паспортам Украины - СМИ

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. На территории России для граждан, получивших паспорта ДНР и ЛНР, действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины, сообщает РБК, ссылаясь на источники в МВД РФ.

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Российские власти не стали давать жителям ДНР и ЛНР упрощенный порядок пребывания на территории страны. Они могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну. Об этом сообщили два собеседника в Госдуме РФ, а также подтвердил представитель миграционного управления МВД РФ, член Совета по правам человека при президенте и представитель ЛНР.

"Мы с удивлением узнали, что жители ДНР и ЛНР должны каждые 90 дней выезжать. Люди об этом не знали", — сообщили изданию депутат Госдумы РФ.

Другой собеседник издания в парламенте объяснил, что в указе президента РФ Владимира Путина говорится о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а следовательно, на них должны распространяться те же правила, что и на остальных украинцев.

"Указ был подписан, а подзаконные акты ведомства не выработали еще", — сообщил источник.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, власти РФ руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.