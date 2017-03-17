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    Общество

    Байкерский клуб "Ночные волки" открывает отделение в ДНР

    (обновлено: )3940
    Как отметил лидер клуба Александр Залдостанов (Хирург), "Ночные волки" хотят помочь жителям самопровозглашенной ДНР в "интеграционных процессах".
    Президент мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Отделение мотоклуба "Ночные волки" будет открыто в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил лидер клуба Александр Залдостанов (Хирург).

    "Наша организация "Ночные волки" уже существует в Луганске, так сейчас будет существовать в Донецкой (самопровозглашенной — ред) республике. Надо все сделать, чтобы помочь интеграционным процессам", — сказал Хирург на учредительном заседании интеграционного комитета "Россия — Донбасс", который проходит в Ливадийском дворце в Ялте.

    Смотрите также фотоленту: "Ночные волки" у памятника Воину-освободителю в Берлине

    Комитет является общественной структурой, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации.

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