Байкерский клуб "Ночные волки" открывает отделение в ДНР

КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Отделение мотоклуба "Ночные волки" будет открыто в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил лидер клуба Александр Залдостанов (Хирург).

"Наша организация "Ночные волки" уже существует в Луганске, так сейчас будет существовать в Донецкой (самопровозглашенной — ред) республике. Надо все сделать, чтобы помочь интеграционным процессам", — сказал Хирург на учредительном заседании интеграционного комитета "Россия — Донбасс", который проходит в Ливадийском дворце в Ялте.

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Комитет является общественной структурой, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации.