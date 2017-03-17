Персонал украинских предприятий перешел под управление ДНР – Захарченко

КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Весь персонал на предприятиях, находившихся под украинской юрисдикцией, перешел под управление самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в пятницу глава ДНР Александр Захарченко.

"Самое главное, что наши действия нашли поддержку. Все 100% рабочих этих предприятий сами написали заявления и перешли на работу в республику, и все попытки украинской стороны сопротивляться этому оказались безрезультатными", — заявил Захарченко на учредительном заседании интеграционного комитета "Россия — Донбасс", который проходит в Ливадийском дворце в Ялте.

Напомним, в четверг президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.