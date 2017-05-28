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    "Укрзализныця" и "Укрэнерго" потратили в Л/ДНР 800 млн грн

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    "Укрэнерго" в 2016 году потратила 154,906 млн грн на свое подразделение, действующее на неконтролируемой территории, а "Укрзализныця" — 681,238 млн грн.
    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Государственные НЭК "Укрэнерго" и ПАО "Укрзализныця" за минувший год вложили в свои подразделения в ЛНР и ДНР более 800 млн грн, пишет в материале для ZN.UA народный депутат Украины Виктория Войцицкая.

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    "Согласно данным, предоставленным этими компаниями, "Укрэнерго" в 2016 году потратила 154,906 млн грн на свое подразделение, действующее на неконтролируемой территории (НКТ), а "Укрзализныця"  — 681,238 млн грн", – говорится в статье.

    По словам депутат, "Укрэнерго", при этом, решила "не замечать" постановления Кабмина №263 от 7 мая 2015 г., которым правительство обязало эту компанию финансировать свое подразделение на неконтролируемых территориях только за счет взносов от других энергетических компаний, работающих там.

    "Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), закладывает в тариф "Укрэнерго" средства в объеме, необходимом для финансирования сетей только на подконтрольной территории, но компания расходует средства нецелевым образом — просто недофинансирует контролируемые районы и за их счет обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в "молодых республиках", – отмечает Войцицкая.

    Как сообщалось ранее, глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун удивился открытию уголовного производства по факту растраты средств на покупке вагонов.

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