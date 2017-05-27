Глава "Укрзализныци" заявил об "очередном наступлении на его команду"

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун удивился открытию уголовного производства по факту растраты средств на покупке вагонов. Об этом он написал на странице в Facebook.

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В полиции ранее сообщали, что должностные лица ОАО "УЗ" подписали протокол согласования цены полувагона, завышенной примерно на 76 тыс грн каждый. Бальчун назвал эту информацию от полиции "очередным наступление на его команду".

"Сейчас пойдут спекуляции вокруг инцидента с 139 пассажирскими. Вчера — информация Национальной полиции об уголовном производстве "по факту растраты средств должностными лицами ПАО "Укрзализныця". Такая постановка вопроса, скажем деликатно, минимум вызывает удивление", — написал Бальчун.

Он отметил, что правоохранители будут проверять информацию о завышении цен на подвижной состав, в результате которого цена объявленной к закупке партии была незаконно завышена на 185 млн грн.

"Поясним: пока только объявлен тендер на 2450 штук. Себестоимость строительства вагона проработана и проверена рабочей группой Национального комитета по промышленному развитию, совещательно-консультативного органа Кабинета Министров Украины. Цена является ожидаемой, входной к торгам, ожидаем ее снижения в ходе торгов на Прозорро, куда доступ имеют все заинтересованные. В конце концов, эти вагоны не закуплены. Речь о тендере, только намерения приобрести в результате прозрачных торгов, лоты с возможностью понижения цены. Напомним, тендер в первом квартале не состоялся из-за отсутствия предложений якобы по причине очень низкой ожидаемой цены", — написал глава "Укрзализницы".

Ранее полиция сообщила, что проверит информацию о завышении цен на подвижной состав, в результате которого цена объявленной к закупке партии была незаконно завышена на 185 млн грн. Сообщалось, что "Укрзализницей" на 2017 год предусмотрено приобретение 5890 грузовых полувагонов на общую сумму 4,8 млрд грн без учета НДС. Стоимость закупки одного полувагона на основе исследования рынка и фактического заказ для январе 2017 определялась на уровне от 780 до 800 тыс грн без НДС.