Из Днепра. "Укрзализныця" против ведущего оборонного предприятия Украины?

РИА Новости Украина

ПАО "Укрзалізниця" — национальный перевозчик Украины, фактический монополист в сфере грузовых и пассажирских железнодорожных транспортировок. Вместе с тем, УЗ также является владельцем 20 щебеночных карьеров страны, пишет "Мост Днепр".

На сегодняшний день предприятие, согласно установленной процедуре, проводит тендеры на закупку услуг по проведению буровзрывных работ на подведомственных карьерах. Особенностью стало исключение из торгов ГП "Павлоградский химический завод" — ведущего оборонного предприятия страны, которое также специализируется именно на проведении буровзрывных работ. Причиной исключения стало якобы несоответствие тендерной документации установленным нормам и правилам.

"Подписи нет. Или есть?"

Напомним, что буровзрывные работы является одним из ведущих направлений деятельности Павлоградского химического завода. Именно в данной сфере предприятием совместно с учеными Днепропетровского региона были выполненные разработки, позволяющие сделать процесс более дешевым и природосберегающим.

Причиной исключения ПХЗ из тендерной процедуры стало несоответствие условиям документации, а именно: "Участником предоставлено предложение, которое содержит обеспечение тендерного предложения в виде банковской гарантии без наложенной ЭЦП (электронная цифровая подпись гаранта), что не соответствует условиям п. 2 раздела "Инструкция по подготовке тендерного предложения" тендерной документации".

Примечательно, что гарант — "Укргазбанк" — соответствующим письмом подтвердил наличие цифровой подписи на документе.

"Седьмым абзацем статьи 5 Закона Украины от 22.05.2003 № 852-IV "Об электронной цифровой подписи" предусмотрено, что в случаях, когда в соответствии с законодательством необходимо засвидетельствование подлинности подписи на документах и соответствия копий документов оригиналам печатью, а также для обеспечения целостности электронных данных и идентификации юридического лица как подписанта во время предоставления административных и других услуг в электронной форме, осуществление информационного обмена с другими юридическими лицами, электронный документ накладывается еще одна электронная цифровая подпись юридического лица, специально предназначенный для этих целей. То есть, если документ в бумажном виде предусматривает наличие подписи уполномоченного лица и печати, то и на электронном документе должно быть кроме ЭЦП уполномоченного лица еще и ЭЦП банка-гаранта — электронной цифровой печати. Условиями тендерной документации не предусмотрена необходимость дополнительного предоставления подтверждений полномочий представителя банка, который наложил ЭЦП на банковскую гарантию", — отметили в банке.

Таким образом, исключение из тендера Павлоградского химзавода предоставило победу конкурсному конкуренту предприятия — дочернему предприятию "Западдорвзрывпром" ОАО "Автомобильные дороги Украины".

"Торги — приостановить"

В ответ на действие тендерной комиссии генеральным директором — главным конструктором РДТТ ГП "НПО "Павлоградский химический завод" Леонидом Шиманом была подана жалоба в Антимонопольный комитет Украины.

В документе говорится о том, что "гарантия была оформлена в полном соответствии с внутренним положением АБ "Укргазбанк" по оформлению электронных банковских гарантий и норм действующего законодательства Украины об электронной цифровой подписи и является безотзывным обязательством Банка по осуществлению платежа в сумме гарантийных случаев".

Также отмечается, что предоставление электронной банковской печати, то "она не предусматривается требованиями тендерной документации. Банковская гарантия была оформлена и предоставлена Государственным АБ "Укргазбанк" в соответствии с требованиями Национального банка Украины и внутренних положений Государственного АБ "Укргазбанк". Иными словами текст жалобы, поданной Павлоградским химзаводом, полностью опроверг аргументы, на основании которых предприятие было исключено из тендерной процедуры.

Антимонопольный комитет, рассмотрев жалобу оборонного предприятия, удовлетворил одно из ее требований — приостановил торги на закупку услуги по проведению буровзрывных работ.

"Железнодорожники не сдаются"

Однако приостановление процедуры не стало финальной точкой в рассмотрении дисквалификации Павлоградского химического завода. После заморозки торгов "Укрзалізниця"… объявила новые тендеры по двум карьерам на сумму более 3,7 млн грн каждый. Очевидно, что участие в данных торгах с ранее предоставленным пакетом документации завершилось бы для ПХЗ дисквалификацией.

Настойчивость железнодорожников стала поводом для еще одного обращения Павлоградского химзавода в АМКУ. На этот раз — с ходатайством о приостановке всех торгов в связи с рассмотрением ранее поданной жалобы.

Решением постоянно действующей коллегии Антимонопольного комитета Украины по вопросам рассмотрения жалоб по нарушению законодательства в сфере публичных закупок, жалоба АМКУ была принята к рассмотрению.

Отметим, что ранее "Укрзалізниця" уже попадала в поле зрения СМИ в связи с непрозрачным проведением тендерных процедур. Так, например, в марте 2017 года, при покупке 6 дизельных поездов Крюковский вагоностроительный завод проиграл польской компании PESA. По мнению экспертов, условия тендера были прописаны под польского производителя.

Напомним, что с апреля 2016 года ПАО "Укрзалізниця" находится под руководством польского рок-музыканта Войцеха Балчуна, ранее возглавлявшего польскую железную дорогу PKP Cargo.