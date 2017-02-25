Эксперт: поезд на Польшу - единственное дельное предложение Бальчуна

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Со следующего месяца тарифные ставки и должностные оклады работников "Укрзализныци" повысят на 25%. Такую новость сообщил глава компании Войцех Бальчун. Он подчеркнул, что повышение зарплат не повлечет за собой сокращения в отрасли.

Что изменится после повышения тарифных ставок и должностных окладов работников "Укрзализныци", в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал директор консалтинговой компании "ВИЛЬЯМ-Инвест-Эксперт" Виктор Медвидь.

Он также дал свою оценку работе Войцеха Бальчуна на посту руководителя "Укрзализныци".

"Если бы Бальчун был компетентным специалистом, мы бы хотя бы увидели серьезные проекты реформирования, но на данный момент нет даже проекта реформы, который можно назвать реформой, а не усовершенствованием текущей деятельности. Господин Войцех называет реформой замену занавесок или матрасов, либо же использование амортизационных отчислений на текущий ремонт железной дороги. Это все — не реформы. От него я не слышал даже каких-то дельных предложений, не считая одного поезда, который рассматривается в направлении Польши", — заявил эксперт.

Ранее в ходе заседания Кабмина произошел конфликт между Омеляном и Бальчуном. Министр раскритиковал главу компании, отметив, что из-за коррупционных схем на предприятии компания потеряла в прошлом году 1 миллиард гривен (37 миллионов долларов) прибыли. Омелян считает, что на предприятии не осуществляются обещанные реформы. В свою очередь, глава "Укрзализныци" заявил, что ему некомфортно работать с министром, который "не способствует реформам". Премьер Владимир Гройсман встал на сторону Бальчуна, посоветовав министру "оставлять распри дома".