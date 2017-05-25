наверх
25.05.201711:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Поезда в Россию будут ездить - "Укрзализныця"

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (657)

    (обновлено: )62010
    Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", решение о прекращении железнодорожного пассажирского сообщения с Россией не принималось и не рассматривается.
    Поезд Укрзализныци
    "Укрзализныця"

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. ПАТ "Укрзализныця" не планирует прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. В этом заверили в пресс-центре "Укрзализныци", пишет "Украинская правда".

    Читайте также: Тарута: от введения виз с РФ проиграют простые украинцы

    Согласно данным, информация "Коммерсанта" о прекращении пассажирских перевозок с 1 июля "не соответствует действительности".

    Вадим Рабинович
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    Рабинович: Визы с РФ – психиатрия и удар по Украине

    "Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею", – заявили в пресс-центре "Укрзализныци"

    "На данный момент билеты на поезда в Россию продаются", – добавил собеседник.

    Ранее появилась информация, что Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля.

    Президент Украины Петр Порошенко ранее утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. "Федеральная грузовая компания" значится в документе, санкции против нее были введены на год.

    Читайте также — Закрома Януковича: каждый день по миллиарду

    Введенные санкции предусматривают блокировку активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; ограничение торговых операций на территории Украины; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

    Ранее также сообщалось, что "Укрзализныця" ввела запрет на транзит российских вагонов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере