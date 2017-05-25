Поезда в Россию будут ездить - "Укрзализныця"

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. ПАТ "Укрзализныця" не планирует прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. В этом заверили в пресс-центре "Укрзализныци", пишет "Украинская правда".

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Согласно данным, информация "Коммерсанта" о прекращении пассажирских перевозок с 1 июля "не соответствует действительности".

"Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею", – заявили в пресс-центре "Укрзализныци"

"На данный момент билеты на поезда в Россию продаются", – добавил собеседник.

Ранее появилась информация, что Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля.

Президент Украины Петр Порошенко ранее утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. "Федеральная грузовая компания" значится в документе, санкции против нее были введены на год.

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Введенные санкции предусматривают блокировку активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; ограничение торговых операций на территории Украины; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Ранее также сообщалось, что "Укрзализныця" ввела запрет на транзит российских вагонов.