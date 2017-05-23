"Укрзализныця" запустит поезд Львов - Краков

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" с 1 августа этого года отправит в первый рейс поезд Львов — Краков, сообщил председатель правления УЗ Войцех Балчун во время пресс-конференции во Львове.

"Работаем над внедрением железнодорожного сообщения с Краковом. Возможно, примем предложение польских коллег и реализуем проект с помощью системы раздвижных тележек SUW-2000. Сейчас изучаем варианты", — сообщил Балчун.

По его словам, украинские железнодорожники активно работают над улучшением международного сообщения с соседними странами: "После Кракова планируем связать поездом Черновцы с Румынией и другие проекты".

Напомним, между Киевом и польским Перемышлем уже ходит поезд.