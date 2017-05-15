наверх
15.05.201718:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    СМИ сообщили о назначении "таинственного" поляка главным аудитором "Укрзализныци"

    7020
    Первый заместитель начальника департамента аудита и контроля ПАО "Укрзализныця" Джакели Вахтанг является гражданином Польши и проживает в городе Катовице. Он также является совладельцем украинской фирмы "Гринфилд Карпаты ЛТД".
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Первым заместителем начальника департамента аудита и контроля ПАО "Укрзализныця" назначен поляк Джакели Вахтанг, сообщает издание "Железная дорога без коррупции".

    Укрзализныця хочет купить туалеты по миллиону
    varlamov.ru
    "Золотые" унитазы "Укрзализныци": миллион пишем, два в уме

    В состав департамента, который возглавил Джакели, входят управления аудита и контроля, задача которых — внутренний аудит и контроль финансово-хозяйственной деятельности региональных филиалов "Укрзализныци".

    До 1 мая 2017 года все должностные лица предприятия должны были подать электронные декларации о доходах и имуществе (согласно статье 45 Закона Украины "О предотвращении коррупции").

    "Почему-то главный аудитор компании эту декларацию не подал. По крайней мере, она отсутствует на сайте НАПК. При этом декларации заместителей Джакели опубликованы", — пишет издание.

    За неподачу деклараций чиновниками сейчас в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

    По данным бизнес-поисковой аналитической платформы YouControl Джакели Вахтанг является совладельцем украинской фирмы "Гринфилд Карпаты ЛТД".

    Причем отмечается, что Джакели Вахтанг является гражданином Польши и проживает в городе Катовице. Вместе с ним совладельцем ООО "Гринфилд Карпаты ЛТД" является также поляк Бжикцы Здзислав Чеслав.

    Никакой информации в открытых источниках о наличии соответствующего опыта работы или иных профессиональных качеств управляющего дела внутреннего аудита нет.

    Источники сообщают, что на назначение и.о. руководителя Департамента аудита и контроля повлияли польские корни и соответствующие связи.

    "Неоднозначность таинственной фигуры руководителя департамента внутреннего аудита и финансового контроля "Укрзализныци" говорит о серьезных проблемах компании относительно публичного освещения кадровых назначений крупнейшего государственного предприятия", — говорится в статье.

    Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева отказал "Сбербанку" в удовлетворении иска о взыскании с компании "Укрзализныця" задолженности в размере 56 миллионов долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте разборок со стрельбой в Каменском
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Виталий Сердюк. Задержание после инцидента на Евровидении
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Конференц-зал Premier в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Ростислав Кравец
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко