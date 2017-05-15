СМИ сообщили о назначении "таинственного" поляка главным аудитором "Укрзализныци"

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Первым заместителем начальника департамента аудита и контроля ПАО "Укрзализныця" назначен поляк Джакели Вахтанг, сообщает издание "Железная дорога без коррупции".

В состав департамента, который возглавил Джакели, входят управления аудита и контроля, задача которых — внутренний аудит и контроль финансово-хозяйственной деятельности региональных филиалов "Укрзализныци".

До 1 мая 2017 года все должностные лица предприятия должны были подать электронные декларации о доходах и имуществе (согласно статье 45 Закона Украины "О предотвращении коррупции").

"Почему-то главный аудитор компании эту декларацию не подал. По крайней мере, она отсутствует на сайте НАПК. При этом декларации заместителей Джакели опубликованы", — пишет издание.

За неподачу деклараций чиновниками сейчас в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

По данным бизнес-поисковой аналитической платформы YouControl Джакели Вахтанг является совладельцем украинской фирмы "Гринфилд Карпаты ЛТД".

Причем отмечается, что Джакели Вахтанг является гражданином Польши и проживает в городе Катовице. Вместе с ним совладельцем ООО "Гринфилд Карпаты ЛТД" является также поляк Бжикцы Здзислав Чеслав.

Никакой информации в открытых источниках о наличии соответствующего опыта работы или иных профессиональных качеств управляющего дела внутреннего аудита нет.

Источники сообщают, что на назначение и.о. руководителя Департамента аудита и контроля повлияли польские корни и соответствующие связи.

"Неоднозначность таинственной фигуры руководителя департамента внутреннего аудита и финансового контроля "Укрзализныци" говорит о серьезных проблемах компании относительно публичного освещения кадровых назначений крупнейшего государственного предприятия", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева отказал "Сбербанку" в удовлетворении иска о взыскании с компании "Укрзализныця" задолженности в размере 56 миллионов долларов.