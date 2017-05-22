"Укрзализныця" ввела запрет на транзит российских вагонов

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") ввела запрет на перевозку всех грузов и порожних вагонов, в том числе транзит по территории Украины для ряда компаний-собственников из РФ.

Запрет касается вагонов "Сбербанк Лизинг", "СГ-транс", "НефтеТрансСервис", "Первая Грузовая Компания", "Федеральная грузовая компания", "Промтрансинвест", "Первая Грузовая Компания в Украине" "Рейл 1520 Сервис", "Агрокомплекс", "Астон Продукты Питания Ингредиенты", ряда филиалов "Сг-транс".

В "Укрзализныце" отметили, что разрешен прием к перевозке всех порожних вагонов собственности указанных компаний, назначением на РЖД.

Запрет введен с 18 мая до отмены.

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что информация о якобы планах властей Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией с 1 июля не соответствует действительности.

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Сейчас между РФ и Украиной нет прямых поездов российского формирования. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока. Оставался один транзитный поезд ФПК, а также поезда, соединяющие РФ и Украину, формирования Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ.