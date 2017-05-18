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    Общество

    "Укрзализныця" опровергла данные о прекращении сообщения с РФ

    (обновлено: )258
    В "Укрзализныце" сообщили, что информация о прекращении железнодорожного сообщения с Российской Федерацией не соответствует действительности.
    Поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Информация о якобы планах властей Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией с 1 июля не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

    Эрик Найман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее в четверг Рен-ТВ сообщило, что Украина якобы отменяет с 1 июля железнодорожное сообщение с Россией: почти все составы перестанут ходить в РФ, однако множество поездов направится в страны ЕС.

    "Информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

    Сейчас между РФ и Украиной нет прямых поездов российского формирования. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах.

    В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока. Оставался один транзитный поезд ФПК, а также поезда, соединяющие РФ и Украину, формирования Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ.

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