Яценюк во главе НБУ: за и против

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

После того, как председатель Нацбанка Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию, вопрос кто же займет ее место остается открытым. Тогда она заявляла, что ожидает кандидатуру на пост председателя НБУ от президента.

На текущей неделе в депутатских кругах заговорили о том, что место руководителя главного финансового регулятора страны займет бывший премьер-министр Арсения Яценюк. В свою очередь, его пресс-секретарь в комментарии одному СМИ информацию о том, что экс-премьер-министр возглавит Нацбанк, назвала "весенним обострением".

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Вероятность назначения Яценюка новым главой НБУ прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Андрей Золотарев.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Золотарев

В случае назначения будет Яценюк человеком Порошенко?

— Вряд ли Яценюк будет человеком Порошенко, потому что у него собственные политические амбиции и интересы. А вот тут можно давать оценку с разной стороны. Безусловно, свое слово могут сказать финансисты, банкиры, которые помнят Яценюка по его работе в НБУ в нулевых. Я как политтехнолог вижу другой аспект. Я вижу то, что эта информация относительно перспективы назначения Яценюка на пост главы НБУ, это информационный вброс. Очевидно, сейчас есть очень острая и насущная для Яценюка проблема, возвращение в большую политику. Поскольку Яценюк к концу своего премьерства стал политически токсичен, и несмотря на происшествие времени ситуация в лучшую сторону не изменилась. У Яценюка был излюбленный прием: спустя время вернуться снова молодым и перспективным. В этот раз что-то не получается. И из-за этого, очевидно, идет такое привлечение внимания к персоне Яценюка.

Все же, по вашему мнению, насколько высока вероятность того, что глава "Народного фронта" будет назначен новым главой НБУ?

— Это может произойти, в принципе это возможно, но политические торги в самом разгаре. И пока неясна дальнейшая судьба, там, останется Арсен Аваков, то есть идет процесс. Но пока этот вариант гипотетический.

Потому что Арсению Яценюку не интересна эта должность? Или потому что он не устроит президента?

— И так уже у президента возникли вопросы о премьере. А глава НБУ, это человек, сопоставимый по влиянию на экономику с премьером. Надо ли, с учетом ширящихся слухов о том, что как раз у Владимира Гройсмана и Яценюка налажена плодотворная коммуникация, их так усиливать? Мне кажется, это совсем не в интересах президента.

Ранее политический эксперт Михаил Павлив в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что весь негатив, направленный на Гонтареву, после ее ухода перенаправится на президента, но он вынужден будет пойти ей навстречу и подписать заявление об отставке.

Также директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что желающих отставки Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ в Украине — более, чем достаточно.