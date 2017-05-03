Интерпол официально отказался объявлять Яценюка в розыск - Аваков

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украин. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол в среду официально отказал РФ в запросе на международный розыск экс-премьера, лидера украинской партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

"Интерпол 3 мая официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск относительно Арсения (Яценюка – Ред.)", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

Інтерпол 3 травня офіційно відмовив Росії в абсурдному звинуваченні і запиті на міжнародний розшук щодо Арсенія. Гбіська провокація лопнула. pic.twitter.com/F6ttfKBH9O — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 мая 2017 г.

В минувшую пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что материалы для розыска Яценюка направлены в Интерпол. Копию обращения правоохранительных органов России получили в Киеве. Аваков написал письмо главе украинского бюро Интерпола, в котором изложил информацию, якобы свидетельствующую о политических мотивах дела против Яценюка. В субботу Аваков сообщил, что Интерпол отказал России в ходатайстве об объявлении Яценюка в международный розыск.

В марте суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка, обвиняемого в бандитизме. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в розыск.

В субботу Следственный комитет России заявил, что располагает доказательствами участия Яценюка в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.