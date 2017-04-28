Яценюк ответил России на попытку объявить его в международный розыск

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" считает, что Москва пытается добиться объявления его в международный розыск, так как он "действуют против российской власти и российской агрессии".

"Вся эта российская машина пытается дискредитировать и украинскую власть, и преследовать тех украинских политических фигур, которые не просто говорят, а действуют против российской власти и российской агрессии", — заявил экс-глава правительства во время посещения центра специальной подготовки МВД в Киевской области.

По его словам, решение российского Интерпола о запросе задержать, арестовать и экстрадировать Яценюка в Россию является частью "российского плана против тех, кто выступает против России", сообщает УНИАН.

Ранее МВД Украины сообщило, что получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Интерпол с просьбой об объявлении Арсения Яценюка в международный розыск. В министерстве рассчитывают, что организация не станет этого делать.

Сообщается также, что министр внутренних дел Арсен Аваков написал письмо главе украинского бюро Интерпола, в котором изложил факты, которые, по его словам, свидетельствуют о политических мотивах дела против Яценюка. По словам Авакова, экс-премьер Украины "никогда не был в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, а в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины".

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Напомним, согласно запросу российской стороны, следователи подозревают Яценюка в том, что он из автомата Калашникова якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики.