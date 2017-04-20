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    Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко

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    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (3)

    (обновлено: )11020
    Задержание состоялось в Киеве по адресу Кловский спуск, 7а, где располагается офис партии "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка и приемные народных депутатов этой политсилы.
    канал "Радио Свобода Украина" в YouTube

    Бывшего народного депутата от фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко задержали, после чего повезли в помещение Национального антикоррупционного бюро Украины для объявления сообщения о подозрении. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря НАБУ Дарью Манжуру.

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    Ранее адвокат Мартыненко Игорь Черезов сообщил, что детективы НАБУ задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа Николая Мартыненко.

    По данным журналистов телепрограммы "Схемы", задержание состоялось в Киеве по адресу Кловский спуск, 7а, где располагается офис партии "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка и приемные народных депутатов этой политсилы.

    Напомним, 14 апреля Апелляционный суд отменил постановление о закрытии дела экс-депутата Мартыненко. Ранее Верховная Рада досрочно лишила полномочий депутата от фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко, который перед этим заявил о сложении депутатских полномочий. СМИ называют его одним из ближайших соратников экс-премьера Арсения Яценюка и одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии заведены уголовные дела о коррупции.

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