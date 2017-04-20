Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко

Бывшего народного депутата от фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко задержали, после чего повезли в помещение Национального антикоррупционного бюро Украины для объявления сообщения о подозрении. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря НАБУ Дарью Манжуру.

Ранее адвокат Мартыненко Игорь Черезов сообщил, что детективы НАБУ задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа Николая Мартыненко.

По данным журналистов телепрограммы "Схемы", задержание состоялось в Киеве по адресу Кловский спуск, 7а, где располагается офис партии "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка и приемные народных депутатов этой политсилы.

Напомним, 14 апреля Апелляционный суд отменил постановление о закрытии дела экс-депутата Мартыненко. Ранее Верховная Рада досрочно лишила полномочий депутата от фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко, который перед этим заявил о сложении депутатских полномочий. СМИ называют его одним из ближайших соратников экс-премьера Арсения Яценюка и одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии заведены уголовные дела о коррупции.