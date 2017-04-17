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    Не по пути. Предприятия, которые закрылись в Украине

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (244)

    (обновлено: )41132
    Количество исчезнувших с промышленной карты Украины после Майдана предприятий впечатляет. В стране прекратили работу уже 14 крупнейших предприятий. Подробнее смотрите на инфографике РИА Новости Украина.
    Канули в лету. Предприятия, прекратившие работу в Украине. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Комментируя новые требования МВФ к Украине, политолог и публицист Дмитрий Куликов отмечает, что Запад готовит Украину к деиндустриализации и приватизации.  По его мнению, после того как Киев ввел полную экономическую блокаду Донбасса, судьба индустриального комплекса Украины предрешена: он будет уничтожен.

    "Металлургия Украины не сможет работать вне тесной кооперации Донбасс — Кривбасс. Металлургические предприятия республик испытают серьезные трудности, но выживут за счет новых кооперативных связей с Россией и ее прямой помощи. А украинским металлургам помощи ждать неоткуда, их оставили умирать. Машиностроение Украины бессмысленно без кооперации с машиностроением России. Авиационный завод им. Антонова прекратил свое существование. "Южмаш" и космос почти не дышат, на очереди — "МоторСич" из Запорожья", — заявил Куликов.

    Продолжение читайте в статье "Как нищую Украину готовят к деиндустриализации и приватизации"

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