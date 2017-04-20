наверх
20.04.201718:57
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    Политика

    НАБУ задержало соратника Яценюка Николая Мартыненко

    (обновлено: )23530
    Экс-нардеп Николай Мартыненко в сопровождении детективов НАБУ вышел из здания, где размещены депутатские приемные, и сел в микроавтобус антикоррупционного бюро.
    Николай Мартыненко
    УНИАН

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на его адвоката Игоря Черезова, который сейчас находится на задержании.

    Канули в лету. Предприятия, прекратившие работу в Украине. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Не по пути. Предприятия, прекратившие работу в Украине

    Также о том, что Мартыненко пытаются вручить подозрение сообщил в Facebook член общественного совета НАБУ, активист Автомайдана Алексей Гриценко.

    "Николай Мартыненко скрывается от вручения подозрения НАБУ в приемной народного депутата Дзендзерского Дениса", — сообщил Гриценко.

    Мартыненко в сопровождении детективов НАБУ вышел из здания, где размещены депутатские приемные, и сел в микроавтобус антикоррупционного бюро, сообщило позже издание "Украинская правда".

    В пресс-службе НАБУ подтвердили, что Мартыненко задержан детективами бюро. "Да. Мы подтверждаем факт задержания", — сказали изданию в пресс-службе.

    Напомним, 14 апреля Апелляционный суд отменил постановление о закрытии дела экс-депутата Мартыненко. Ранее Верховная Рада досрочно лишила полномочий депутата от фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко, который перед этим заявил о сложении депутатских полномочий. СМИ называют его одним из ближайших соратников экс-премьера Арсения Яценюка и одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии заведены уголовные дела о коррупции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Харькове
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Заседание Международного суда ООН в Гааге
    Украина против России: суд в Гааге
    Олег Скрипка. Архивное фото
    Языковая зачистка. Табу на русский