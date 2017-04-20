НАБУ задержало соратника Яценюка Николая Мартыненко

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на его адвоката Игоря Черезова, который сейчас находится на задержании.

Также о том, что Мартыненко пытаются вручить подозрение сообщил в Facebook член общественного совета НАБУ, активист Автомайдана Алексей Гриценко.

"Николай Мартыненко скрывается от вручения подозрения НАБУ в приемной народного депутата Дзендзерского Дениса", — сообщил Гриценко.

Мартыненко в сопровождении детективов НАБУ вышел из здания, где размещены депутатские приемные, и сел в микроавтобус антикоррупционного бюро, сообщило позже издание "Украинская правда".

В пресс-службе НАБУ подтвердили, что Мартыненко задержан детективами бюро. "Да. Мы подтверждаем факт задержания", — сказали изданию в пресс-службе.

Напомним, 14 апреля Апелляционный суд отменил постановление о закрытии дела экс-депутата Мартыненко. Ранее Верховная Рада досрочно лишила полномочий депутата от фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко, который перед этим заявил о сложении депутатских полномочий. СМИ называют его одним из ближайших соратников экс-премьера Арсения Яценюка и одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии заведены уголовные дела о коррупции.