Давидюк: освобождение Мартыненко на поруки - возвращение долга Яценюку

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко под обязательства 17 народных депутатов из фракции "Народный фронт" и нескольких министров от этой политсилы.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уже заявили, что обжалуют вынесенную Мартыненко меру пресечения.

Сам Николай Мартыненко заявил, что не будет убегать из Украины и просить политического убежища за рубежом, а в судах намерен доказывать свою невиновность.

Это уже, кстати, не первое дело против Николая Мартыненко. В 2015 году нардеп добровольно сложил депутатские полномочия после громкого скандала.

По этому поводу высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог Николай Давидюк.

"По делу Мартыненко не нужно вникать в какие-то юридические детали. Потому что действительно 17 депутатов — это практически и группа Мартыненко в партии Яценюка, "Народного фронта", которые взяли его на поруки, то есть это как раз выкристаллизовало его влияние в "Народном фронте". Второе, я думаю, что это принципиально было для самого Яценюка. Потому что в то время, когда нужно было Арсению Петровичу выдержать имидж, Мартыненко сложил мандат, поэтому сейчас Яценюку нужно было отдать долг и сделать все возможное, чтобы его выпустили. Поэтому собственно такое количество политиков на этом незаурядном деле, оно действительно впечатляло", — отметил эксперт.

Ранее Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

Напомним, суд начал рассматривать дело Мартыненко в пятницу, 21 апреля, около 19:00. После полуночи судья объявил перерыв до утра субботы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ранее заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).