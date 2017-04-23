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    Давидюк: освобождение Мартыненко на поруки - возвращение долга Яценюку

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    Дело Мартыненко: взяли на поруки (34)

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    Политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что дело Мартыненко было принципиально для Яценюка, ведь когда ему нужно было выдержать имидж, Мартыненко сложил свой мандат.
    Николаю Мартыненко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко под обязательства 17 народных депутатов из фракции "Народный фронт" и нескольких министров от этой политсилы.

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    В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уже заявили, что обжалуют вынесенную Мартыненко меру пресечения.

    Сам Николай Мартыненко заявил, что не будет убегать из Украины и просить политического убежища за рубежом, а в судах намерен доказывать свою невиновность.

    Это уже, кстати, не первое дело против Николая Мартыненко. В 2015 году нардеп добровольно сложил депутатские полномочия после громкого скандала.

    По этому поводу высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог Николай Давидюк.

    "По делу Мартыненко не нужно вникать в какие-то юридические детали. Потому что действительно 17 депутатов — это практически и группа Мартыненко в партии Яценюка, "Народного фронта", которые взяли его на поруки, то есть это как раз выкристаллизовало его влияние в "Народном фронте". Второе, я думаю, что это принципиально было для самого Яценюка. Потому что в то время, когда нужно было Арсению Петровичу выдержать имидж, Мартыненко сложил мандат, поэтому сейчас Яценюку нужно было отдать долг и сделать все возможное, чтобы его выпустили. Поэтому собственно такое количество политиков на этом незаурядном деле, оно действительно впечатляло", — отметил эксперт.

    Ранее Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

    Напомним, суд начал рассматривать дело Мартыненко в пятницу, 21 апреля, около 19:00. После полуночи судья объявил перерыв до утра субботы.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

    Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ранее заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).

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