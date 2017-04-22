КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Экс-депутат Верховной Рады Николай Мартыненко заявил, что не собирается скрываться от следствия.

"Я никуда не собираюсь. Спасибо тем, кто взял меня на поруки, и обещаю, что постоянно буду находиться в поле зрения… Я готов идти в суд и по всем фактам, которые назвали прокуроры, доказывать свою невиновность. Я по этому делу не то что невиновен, но отношения никакого не имею", — цитирует Мартыненко информагентство УНИАН.

Ранее Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

Напомним, суд начал рассматривать дело Мартыненко в пятницу, 21 апреля, около 19:00. После полуночи судья объявил перерыв до утра субботы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).