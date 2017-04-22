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    Прокуратура обжалует освобождение Мартыненко

    Тема:

    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (29)

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    Как заявил начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, постановление об освобождении будет выполняться, но позицию САП изложат в апелляционной жалобе.
    Специализированная антикоррупционная прокуратура
    УНИАН

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Генеральной прокуратуры Украины в апелляционном порядке обжалует решение суда об освобождении экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко под поручительство.

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    "В настоящее время это постановление будем, конечно, выполнять, но свою позицию будем излагать в апелляционной жалобе", — заявил начальник отдела САП Роман Симкив, которого цитирует УНИАН.

    Ранее Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

    Напомним, суд начал рассматривать дело Мартыненко в пятницу, 21 апреля, около 19:00. После полуночи судья объявил перерыв до утра субботы.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

    Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).

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    Специализированная антикоррупционная прокуратура
    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
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