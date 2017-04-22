Дело Мартыненко закончится "пшиком" - Кравец

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В четверг, 20 апреля, стало известно о задержании экс-нардепа по подозрению в растрате $17,28 млн госсредств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК). Ему инкриминируют ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Николаю Мартыненко грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Во время избрания ему меры пресечения на защиту Мартыненко встали 15 народных депутатов и 4 министра, изъявивших желание взять его на поруки. Прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 дней или же выпустить под залог – 300 миллионов. Сам же фигурант заявлял, что такой огромной суммы у него нет, и он ни в чем не виноват.

Обвинения, предъявленные Николаю Мартыненко, действительно серьезные, но все дело в целом очень напоминает политическое давление на экс-нардепа, которого считают "кошельком" партии "Народный фронт" накануне готовящихся выборов.

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"Вменяемые Мартыненко уголовные преступления могут иметь место. Однако, что касается доказательной базы, получения обвинительного приговора, мало вероятно. В первую очередь это связано с низкой подготовкой следственных органов, а, во вторую, с крупной политической составляющей. На мой взгляд, у нас в Украине нет независимых ни судебных, ни правоохранительных органов, и это все делается с целью добиться определенных политических дивидендов от подобных шоу – с избранием меры пресечения, с предъявлением обвинения. Ни для кого не секрет, что это лицо является одним из основных финансистов "Народного фронта" и, в принципе, это один из этапов подготовки к выборам, чтобы перекрыть поток финансирования "Народному фронту". Первым в этом списке был экс-глава фискальной службы Роман Насиров, сейчас Мартыненко, в дальнейшем, не исключено, что возьмутся за главу МВД Авакова и министра юстиции Петренко. Но дело Мартыненко закончится "пшиком", как и масса других дел, анонсированных этой властью", — рассказал РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Единственное, что они смогут добиться, — это пополнить бюджет, если Мартыненко выпустят под залог, а он сбежит.

"Залоговая сумма идет как обеспечение исполнения лицом возложенных на него обязательств при расследовании уголовного дела. Чтобы фигурант не исчез. Но, как показывает практика, это не всегда гарантирует, что после внесения залога никто не сбежит за границу. В Украине политики и бизнесмены имеет двойное, а то и тройное гражданство", — подчеркивает юрист.

Соратники экс-нардепа из числа ныне действующих депутатов ВР и министров, которые предложили взять его на поруки, это тоже не выход.

"В принципе, взятие на поруки норма положительная. Но когда речь идет о народных депутатах и министрах, то формально они не несут ответственность за неисполнение возложенных обязательств. Если человек сбежит, нардеп или министр отвечать перед законом не будут. Кроме того, сама статья УПК выписана таким образом, что отдавать на поруки подозреваемого можно лицам с незапятнанной репутацией, которым общество доверяет. Из тех, кто ручается за Мартыненко, авторитетов для граждан Украине нет. А у министров хотелось бы узнать, что они делали в суде в рабочее время?! За отсутствие на рабочем месте без уважительных причин Кабмин может ставить вопрос об увольнении этих министров. Они должны руководить министерством, а не бегать по судам", — констатирует Ростислав Кравец.

Как подытоживает адвокат, само цирковое представление немного изменилось — нет клетчатых одеял, врачей, хотя дрессировщики и зрители остались те же.