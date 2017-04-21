Свой человек. Что известно об экс-нардепе Николае Мартыненко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

От инженера до политика

Как известно из биографии, Николай Мартыненко родился 12 января 1961 года в г. Светловодск Кировоградской области. В 1984 году он закончил Харьковский авиационный институт по специальности инженер-механик.

Свою карьеру начинал инженером на Киевском механическом заводе. В 1986 году ушел в комсомол: был замсекретаря и комсоргом завода, секретарем Киевского горкома ЛКСМУ.

После распада СССР Мартыненко подался в бизнес.

С 1991 по 1998 годы Мартыненко был председателем правления, президентом АО "Торговый дом", председателем правления ЗАО "Интерпорт-Ковель".

Со своим тогда еще близким соратником Давидом Жванией он зарабатывал на поставках ядерного топлива из России на украинские атомные электростанции, а также на поставках уранового сырья в Россию.

Со временем Мартыненко стал оказывать определяющее влияние на компанию "Энергоатом". Еще одна крупная составляющая его бизнеса — "Диамант-банк".

Политическая карьера

Политическую карьеру Мартыненко начал в 1998 году с Народно-демократической партии, в 2002 году стал членом фракции "Наша Украина".

Мартыненко пять раз избирали народным депутатом. Он был соратником Виктора Ющенко, Юлии Тимошенко, а затем и Арсения Яценюка.

С 2006 по 2015 год Мартыненко возглавлял Комитет Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

На выборах президента 2004 года Мартыненко был замруководителя избирательной кампании Ющенко, входил в его ближайшее окружение.

В марте 2005 года возглавил парламентскую фракцию "Наша Украина" (после перехода ее главы Романа Бессмертного в правительство Юлии Тимошенко) и оставался ее руководителем до конца созыва.

Известно, что в 2005 году Тимошенко под понятием "люби друзи" объединяла трех человек – Порошенко, Третьякова и Мартыненко.

Впоследствии Мартыненко сблизился с Арсением Яценюком, с которым вместе прошел в парламент в 2012 году по спискам партии "Батькивщина". Во времена Януковича, как писали СМИ, Мартыненко тесно сотрудничал с одним из соратников экс-президента Андреем Ключевом.

Также Мартыненко называют одним из основных организаторов и спонсоров Евромайдана. После победы Майдана и избрания своего соратника Арсения Яценюка премьером страны, Мартыненко приобрел огромный вес в решении многих политических вопросов.

В 2014 года он был избран народным депутатом 8-го созыва под № 14 по списку партии "Народный фронт".

Мартыненко называют одним из главных спонсоров партийных проектов Яценюка – сначала "Фронт змін", потом "Народного фронта".

Коррупционные скандалы

За время пребывания в политике Мартыненко не раз оказывался в эпицентре коррупционных скандалов.

В его адрес звучали обвинения в махинациях в "Энергоатоме", в получении взятки от компании "Шкода", в теневых схемах поставок газа на Одесский припортовый завод.

1 декабря 2015 года Мартыненко написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с коррупционным скандалом вокруг него. Скандал разгорелся после того, как нардеп от БПП Сергей Лещенко сообщил о получении подтверждения от правоохранительных органов Швейцарии, что в отношении Мартыненко проводится расследование. Якобы компания Мартыненко получала 15-20% отката от контрактов "Энергоатома" и чешской "Шкоды" на поставку оборудования на Хмельницкую АЭС. По данным швейцарских СМИ, речь шла о 30 миллионах швейцарских франков. Сам Мартыненко отрицал все обвинения.

Пленки Онищенко

В четверг издание "Страна.ua" опубликовала, как утверждается, новые два фрагмента разговоров нардепа Александра Онищенко с экс-депутатом Николаем Мартыненко.

Отмечается, что что предметом разговора стали коррупционные схемы Порошенко и его окружения.

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На первой из представленных записей Мартыненко якобы подтверждает, что Порошенко прислал к нему НАБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК Энергоатом.

На второй записи речь идет о схеме на Одесском припортовом заводе.

Напомним, первая запись пленок Онищенко появилась в декабре 2016 года. На ней, как утверждается, он разговаривает с депутатом Олесем Довгим, который выступал в качестве переговорщика со стороны президента Петра Порошенко.

Вторая часть записей, по версии Онищенко, ссодержит разговор с Мартыненко, который выступил очередным посредником от Порошенко.