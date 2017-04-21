наверх
21.04.201720:40
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Свой человек. Что известно об экс-нардепе Николае Мартыненко

    Тема:

    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (16)

    (обновлено: )60
    Задержание Николая Мартыненко наделало немало шума, так как в политических кругах он фигура видная. Мартыненко был соратником Виктора Ющенко, Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка. Кроме того, его называют одним из главных спонсоров "Народного фронта".
    Николай Мартыненко
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    От инженера до политика

    Как известно из биографии, Николай Мартыненко родился 12 января 1961 года в г. Светловодск Кировоградской области. В 1984 году он закончил Харьковский авиационный институт по специальности инженер-механик. 

    Свою карьеру начинал инженером на Киевском механическом заводе. В 1986 году ушел в комсомол: был замсекретаря и комсоргом завода, секретарем Киевского горкома ЛКСМУ. 

    Николай Мартыненко
    Народний фронт
    Охота на крупную рыбу. Подробности задержания Мартыненко

    После распада СССР Мартыненко подался в бизнес. 

    С 1991 по 1998 годы Мартыненко был председателем правления, президентом АО "Торговый дом", председателем правления ЗАО "Интерпорт-Ковель".

    Со своим тогда еще близким соратником Давидом Жванией он зарабатывал на поставках ядерного топлива из России на украинские атомные электростанции, а также на поставках уранового сырья в Россию. 

    Со временем Мартыненко стал оказывать определяющее влияние на компанию "Энергоатом". Еще одна крупная составляющая его бизнеса — "Диамант-банк". 

    Политическая карьера

    Политическую карьеру Мартыненко начал в 1998 году с Народно-демократической партии, в 2002 году стал членом фракции "Наша Украина".

    Мартыненко пять раз избирали народным депутатом. Он был соратником Виктора Ющенко, Юлии Тимошенко, а затем и Арсения Яценюка

    С 2006 по 2015 год Мартыненко возглавлял Комитет Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

    Обнародована запись разговора Онищенко с Мартыненко. Видео
    Страна.ua/Youtube
    Пленки Онищенко. Обнародована новая запись разговора с Мартыненко

    На выборах президента 2004 года Мартыненко был замруководителя избирательной кампании Ющенко, входил в его ближайшее окружение. 

    В марте 2005 года возглавил парламентскую фракцию "Наша Украина" (после перехода ее главы Романа Бессмертного в правительство Юлии Тимошенко) и оставался ее руководителем до конца созыва. 

    Известно, что в 2005 году Тимошенко под понятием "люби друзи" объединяла трех человек – Порошенко, Третьякова и Мартыненко.

    Впоследствии Мартыненко сблизился с Арсением Яценюком, с которым вместе прошел в парламент в 2012 году по спискам партии "Батькивщина". Во времена Януковича, как писали СМИ, Мартыненко тесно сотрудничал с одним из соратников экс-президента Андреем Ключевом.

    Также Мартыненко называют одним из основных организаторов и спонсоров Евромайдана. После победы Майдана и избрания своего соратника Арсения Яценюка премьером страны, Мартыненко приобрел огромный вес в решении многих политических вопросов.

    В 2014 года он был избран народным депутатом 8-го созыва под № 14 по списку партии "Народный фронт". 

    Мартыненко называют одним из главных  спонсоров партийных проектов Яценюка – сначала "Фронт змін", потом "Народного фронта".

    Коррупционные скандалы

    Николай Мартыненко
    Украинское фото
    Гаага, Мартыненко, Минск – Украина на тройном шпагате. Экспертные итоги недели

    За время пребывания в политике Мартыненко не раз оказывался в эпицентре коррупционных скандалов. 

    В его адрес звучали обвинения в махинациях в "Энергоатоме", в получении взятки от компании "Шкода", в теневых схемах поставок газа на Одесский припортовый завод.

    1 декабря 2015 года Мартыненко написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с коррупционным скандалом вокруг него. Скандал разгорелся после того, как нардеп от БПП Сергей Лещенко сообщил о получении подтверждения от правоохранительных органов Швейцарии, что в отношении Мартыненко проводится расследование. Якобы компания Мартыненко получала 15-20% отката от контрактов "Энергоатома" и чешской "Шкоды" на поставку оборудования на Хмельницкую АЭС. По данным швейцарских СМИ, речь шла о 30 миллионах швейцарских франков. Сам Мартыненко отрицал все обвинения.

    Пленки Онищенко

    В четверг издание "Страна.ua" опубликовала, как утверждается, новые два фрагмента разговоров нардепа Александра Онищенко с экс-депутатом Николаем Мартыненко

    Отмечается, что что предметом разговора стали коррупционные схемы Порошенко и его окружения.

    Читайте также: В Донбассе — очередной срыв перемирия, за который никто не ответит

    На первой из представленных записей Мартыненко якобы подтверждает, что Порошенко прислал к нему НАБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК Энергоатом.

    На второй записи речь идет о схеме на Одесском припортовом заводе.  

    Напомним, первая запись пленок Онищенко появилась в декабре 2016 года. На ней, как утверждается, он разговаривает с депутатом Олесем Довгим, который выступал в качестве переговорщика со стороны президента Петра Порошенко.

    Вторая часть записей, по версии Онищенко, ссодержит разговор с Мартыненко, который выступил очередным посредником от Порошенко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Мартыненко
    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
    Последствия непогоды в Одесской области
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов президента