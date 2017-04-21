Охота на крупную рыбу. Подробности задержания Мартыненко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Новое громкое дело НАБУ

В четверг детективы НАБУ задержали экс-нардепа "Народного фронта" Николая Мартыненко. В политических кругах Мартыненко — фигура видная. Как пишут СМИ, политик является ближайшим соратником экс-премьера Арсения Яценюка и одним из финансовых и политических столпов "Народного фронта".

Вечером Мартыненко вручили подозрение. Сообщалось, что он пробудет в СИЗО до суда, заседание которого, предположительно, состоится в пятницу.

Как заявили в НАБУ, Мартыненко задержан в рамках расследования дела по факту хищения госсредств "Восточного горно-обогатительного комбината" (ВостГОК). По этому же делу в четверг был задержан и первый зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

"Действительно, было согласовано подозрение еще одному фигуранту — это Сергей Перелома. Он известен по делу Одесского припортового завода, он также задержан, вручено ему подозрение", — сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

В САП говорят, что будут просить суд арестовать Мартыненко на 60 суток с правом внесения залога в 300 млн гривен, а для Переломы — в 100 млн грн.

"Гражданин Мартыненко задержан в порядке статьи 208 УПК на 72 часа. Вчера объявлено подозрение, сегодня прокурорами согласовано ходатайство об избрании меры пресечения. Позиция прокуратуры — будем просить суд об избрании меры пресечения содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн. Второму фигуранту (Сергею Переломе, — ред.) вручено подозрение, определяется мера пресечения, будем также просить содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн грн", — сообщил Холодницкий.

В чем обвиняют?

Мартыненко подозревают в растрате $17,28 млн госсредств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК). Речь идет о закупках уранового концентрата по завышенным ценам.

По версии следствия, "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере $17,28 млн.

В дальнейшем, по утверждению следствия, средства перечислили на счета австрийской компании-посредника STEUERMANN с использованием оффшорных компаний WARGRAVE TRADING LLP и DALLAS FUEL SA, которые связывают с Мартыненко. Обвинение в соучастии в этой схеме и послужило причиной для задержания Мартыненко.

"Как установило следствие, закупка происходила через компанию-посредника, которая подконтрольна бывшему народному депутату. В результате этой схемы государственному предприятию был нанесен ущерб на сумму свыше 17 млн. долларов… Речь идет о ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", — уточнила представитель НАБУ Оксана Митницкая.

Тем временем, в экспертных кругах не исключают, что причиной задержания стали политические разборки, в частности между президентом Петром Порошенко и "Народным фронтом".

"Это не просто наезд на рядового депутата, а удар "под дых" Яценюку — Авакову — Турчинову, - пишет в Facebook политолог Виталий Кулик. — Петр Алексеевич отягощен обязательствами перед НарФронтом и жаждет их сбросить. Нужно переформатировать правительство, укротить строптивого Гройсмана, потормошить Турчинова и потеснить его в ВПК, да и обложить Авакова новыми замами, так чтобы тому оставалось только бумаги подписывать, а не о парамилитарных переворотах мечтать".

По еще одной версии, задержание Мартыненко — это обычный пиар НАБУ.

"Судя по реакции как "Народного фронта", так и близких к Банковой экспертов они склонны продвигать именно эту версию как основную", - отмечает "Страна".

Реакция Мартыненко

Сам Мартыненко заявил, что НАБУ сфальсифицировало против него все обвинения. При этом дело против себя он считает политическим заказом.

При этом он напомнил, что еще осенью 2015 года он добровольно отказался от депутатского мандата.

"Обвинения против меня сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами. Я еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы НАБУ проверило ложные обвинения в мой адрес, которые тиражировались за деньги", - заявил Мартыненко.

"Я никуда не прячусь. Находился в Украине и дал все показания. Однако директор НАБУ Сытник решил пропиариться. Он хочет переключить внимание от провалов в работе НАБУ и своей политической заангажированности", - добавил он.

По материалам из открытых источников интернет