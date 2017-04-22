Судья удалился принимать решение об избрании меры пресечения Мартыненко

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, передает УНИАН.

В течение почти трех часов судебного заседания в своих выступлениях, как и обычно, стороны — участники процесса высказывали противоположные точки зрения.

Сторона обвинения настаивает на том, что суд должен удовлетворить предоставленное ему ходатайство об аресте Мартыненко или освобождении его из-под стражи, в случае внесения залога в сумме 300 млн грн.

"Залог обоснован как материальным состоянием лица, так и суммой причиненных лицом убытков", — отметили представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В свою очередь адвокаты Мартыненко настаивали на том, что ходатайство является необоснованным, обвинения надуманными, а значит удовлетворять его невозможно.

Сам Мартыненко в очередной раз назвал предъявленные ему обвинения предвзятыми и политически мотивированными: "Я не знаю, какой там интерес у Сытника — Холодницкого, но политическая окраска четко прослеживается".

При этом он снова заверил, что не собирается скрываться от следствия.

Напомним, в субботу суд продолжает выбирать меру пресечения нардепу Мартыненко.