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    Судья удалился принимать решение об избрании меры пресечения Мартыненко

    Тема:

    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (26)

    (обновлено: )36
    Сторона обвинения настаивает на том, что суд должен удовлетворить предоставленное ему ходатайство об аресте Мартыненко или освобождении его из-под стражи, в случае внесения залога в сумме 300 млн грн.
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, передает УНИАН.

    В течение почти трех часов судебного заседания в своих выступлениях, как и обычно, стороны — участники процесса высказывали противоположные точки зрения. 

    Николай Мартыненко
    Украинское фото
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    Сторона обвинения настаивает на том, что суд должен удовлетворить предоставленное ему ходатайство об аресте Мартыненко или освобождении его из-под стражи, в случае внесения залога в сумме 300 млн грн. 

    "Залог обоснован как материальным состоянием лица, так и суммой причиненных лицом убытков", — отметили представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    В свою очередь адвокаты Мартыненко настаивали на том, что ходатайство является необоснованным, обвинения надуманными, а значит удовлетворять его невозможно. 

    Сам Мартыненко в очередной раз назвал предъявленные ему обвинения предвзятыми и политически мотивированными: "Я не знаю, какой там интерес у Сытника — Холодницкого, но политическая окраска четко прослеживается". 

    При этом он снова заверил, что не собирается скрываться от следствия. 

    Напомним, в субботу суд продолжает выбирать меру пресечения нардепу Мартыненко.

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    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
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