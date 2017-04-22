В САП заявили о давлении на суд по делу Мартыненко

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокураторы заявили о давлении на суд по делу Николая Мартыненко, со стороны народных депутатов и министров, сообщает "Громадське".

"В стране, которая декорирует себя как правовое государство, происходит ситуация, в которой депутаты определенной фракции приходят и срывают суд", — сказал прокурор Роман Симкив.

В комментарии "УНН" Симкив отметил, что вчерашний судебный процесс может удивить международных партнеров Украины.

"То, что я для себя, к сожалению, вынес, что народные депутаты, присутствующие здесь и другие непонятные лица, выкрикивали, угрожали как и прокурорам, так и судьи, к сожалению, оказывали давление. Я уверен, что наши международные партнеры, которые поддерживают Украину в ее стремлениях к победе такого общественно негативного явления как коррупция, они будут очень удивлены таким судебным процессом", — процитировало Симкива издание.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд объявил перерыв до 10 утра субботы в рассмотрении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно избрания меры пресечения Мартыненко в виде ареста. Кроме того, во время суда стало известно, что четыре министра и 15 народных депутатов высказались за взятие на поруки бывшего нардепа Николая Мартыненко, которого обвиняют в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, накануне в интернете появилась третья запись покинувшего Украину депутата Александра Онищенко. Утверждалось, что нардеп разговаривает с Мартыненко. На первом из фрагментов записи человек, голос которого похож на Мартыненко, подтверждает, что Порошенко прислал к нему НАБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК "Энергоатом". На другом фрагменте он описывает, как люди Порошенко — Александр Грановский и Игорь Кононенко — зарабатывали на Одесском припортовом заводе (запись доступна здесь).