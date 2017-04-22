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    Политика

    В САП заявили о давлении на суд по делу Мартыненко

    Тема:

    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (23)

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    По словам прокурора Романа Симкива, в стране, которая "декорирует себя как правовое государство", происходит ситуация, в которой депутаты "определенной фракции" приходят и срывают суд.
    Прокуроры САП на суде по делу Мартыненко в Соломенском районном суде
    @berdynskykh_k

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокураторы заявили о давлении на суд по делу Николая Мартыненко, со стороны народных депутатов и министров, сообщает "Громадське".

    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Украинское фото
    Избрание меры пресечения Мартыненко: кадры из суда

    "В стране, которая декорирует себя как правовое государство, происходит ситуация, в которой депутаты определенной фракции приходят и срывают суд", — сказал прокурор Роман Симкив.  

    В комментарии "УНН" Симкив отметил, что вчерашний судебный процесс может удивить международных партнеров Украины.

    "То, что я для себя, к сожалению, вынес, что народные депутаты, присутствующие здесь и другие непонятные лица, выкрикивали, угрожали как и прокурорам, так и судьи, к сожалению, оказывали давление. Я уверен, что наши международные партнеры, которые поддерживают Украину в ее стремлениях к победе такого общественно негативного явления как коррупция, они будут очень удивлены таким судебным процессом", — процитировало Симкива издание.

    Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд объявил перерыв до 10 утра субботы в рассмотрении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно избрания меры пресечения Мартыненко в виде ареста. Кроме того, во время суда стало известно, что четыре министра и 15 народных депутатов высказались за взятие на поруки бывшего нардепа Николая Мартыненко, которого обвиняют в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

    Напомним, накануне в интернете появилась третья запись покинувшего Украину депутата Александра Онищенко. Утверждалось, что нардеп разговаривает с Мартыненко. На первом из фрагментов записи человек, голос которого похож на Мартыненко, подтверждает, что Порошенко прислал к нему НАБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК "Энергоатом". На другом фрагменте он описывает, как люди Порошенко — Александр Грановский и Игорь Кононенко — зарабатывали на Одесском припортовом заводе (запись доступна здесь). 

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    Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).

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