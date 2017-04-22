Суд продолжил заседание по мере пресечения Мартыненко

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева утром 22 апреля продолжил заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, передает телеканал "112 Украина".

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Заседание должно было начаться в 10:00, однако началось с опозданием.

Напомним, суд начал рассматривать дело Мартыненко в пятницу, 21 апреля, около 19:00. После полуночи судья объявил перерыв до утра субботы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).