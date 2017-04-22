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    Киев

    Суд продолжил заседание по мере пресечения Мартыненко

    (обновлено: )25
    Заседание должно было начаться в 10:00, однако началось с опозданием. В ночь на субботу, 22 апреля, после полуночи, судья объявил перерыв до утра.
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева утром 22 апреля продолжил заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, передает телеканал "112 Украина".

    Суд над Мартыненко в худшем случае закончится внесением залога – Бортник. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Суд над Мартыненко в худшем случае закончится внесением залога – Бортник

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    Заседание должно было начаться в 10:00, однако началось с опозданием.

    Напомним, суд начал рассматривать дело Мартыненко в пятницу, 21 апреля, около 19:00. После полуночи судья объявил перерыв до утра субботы.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

    Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).

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